KDH sa obáva obchodovania vládnej koalície s poslancami

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vládna koalícia je v kríze. Skonštatoval to šéf poslaneckého klubu opozičného KDH Igor Janckulík v súvislosti s aktuálnym dianím v Národnej rade (NR) SR. Očakáva, že s nezaradenými poslancami okolo Rudolfa Huliaka zrealizuje koalícia akýsi obchod.



"Národná rada nemôže fungovať takým spôsobom, že poslanci okolo Huliaka, keď im to vyhovuje, prídu do sály, zahlasujú, a keď im to nevyhovuje, odídu. Vydierajú aj vládu a znepríjemňujú život, dá sa povedať, že všetkým poslancom," poznamenal Janckulík.



Kresťanskí demokrati sa obávajú, že poslanci okolo Huliaka budú vydierať vládnu koalíciu a vybavovať si pre seba "kšefty". "Ja si myslím, že ak nedostanú to, po čom tužia, tak sem neprídu a Národná rada bude znova ochromená a nebude hlasovanie," povedal.



Janckulík odmieta tvrdenia, že by opozícia tlačila na poslanca Jána Blcháča (Hlas-SD), ktorý bol práceneschopný, aby sa zúčastnil na hlasovaní v NR SR. "Majú tu ďalších troch poslancov, to znamená, že majú 78-čku a NR SR bez problémov môže fungovať," uzavrel.



Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík nedávno odišli z klubu SNS, no deklarovali podporu koalícii. V utorok (29. 10.) však oznámili, že sa dva dni nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu. Očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu a podpíšu memorandum o spolupráci. V utorok sa preto poslancom nepodarilo ani raz hlasovať o prerokovaných bodoch. Nezišiel sa totiž dostatočný počet poslancov, prezentovalo sa ich vždy menej ako 76. Okrem trojice poslancov koalícii chýbal v utorok aj Blcháč. V stredu sa už podarilo poslancom zákony odhlasovať.