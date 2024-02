KDH sa stretáva s demokratickými kandidátmi, podporu im nezavrhlo

Bratislava 4. februára (TASR) - KDH nezavrhlo podporu žiadnemu demokratickému kandidátovi na prezidenta SR. Vyhlásil to jeho predseda Milan Majerský. Predstavitelia hnutia sa chcú stretnúť s každým demokratickým kandidátom, ktorý o to prejaví záujem a ctí si právny štát. Hnutie sa už stretlo s Patrikom Dubovským, naplánované má stretnutie s Ivanom Korčokom.



"KDH sa v prezidentských voľbách rozhodlo nepostaviť vlastného kandidáta. Vedenie strany sa stretne s každým demokratickým kandidátom, ktorý si ctí právny štát a prejaví záujem o stretnutie. V uplynulých dňoch sa preto vedenie strany stretlo s historikom Patrikom Dubovským a máme tiež naplánované stretnutie s Ivanom Korčokom. Podporu žiadnemu demokratickému kandidátovi sme nezavrhli," skonštatoval Majerský v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa KDH Lenka Halamová. Finálne rozhodnutie o postupe strany do prvého kola volieb urobí KDH na zasadnutí celoslovenskej rady 17. februára.



Poslanec Národnej rady SR Ján Horecký (KDH) predpokladá, že KDH v prvom kole prezidentských volieb nepodporí žiadneho kandidáta. Svoju prípadnú podporu v druhom kole podľa neho hnutie zváži až po osobných stretnutiach so zvolenými favoritmi.



O poste prezidenta chce v nadchádzajúcich voľbách zabojovať celkovo 11 kandidátov. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.