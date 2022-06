KDH si bude v sobotu voliť šéfa, Majerský zatiaľ protikandidáta nemá

Bratislava 15. júna (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si bude na sobotňajšom (18. 6.) sneme v Košiciach voliť predsedu. Súčasný šéf Milan Majerský zatiaľ protikandidáta nemá. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. Kandidátov môžu navrhovať aj na sneme. KDH si má tiež meniť stranícke stanovy.



"Snem sa bude venovať vnútrostraníckym voľbám predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva KDH na obdobie nasledujúcich dvoch rokov, ďalšiemu postupu v tohtoročných spojených komunálnych a regionálnych voľbách, ako aj aktuálnym výzvam na politickej scéne," priblížila Halamová.



O post predsedu KDH sa bude opätovne uchádzať Majerský. "V tejto chvíli nemáme vedomosť o žiadnom inom kandidátovi," dodala hovorkyňa s tým, že kandidovať za predsedu môže ktorýkoľvek člen hnutia.



Hnutie má tiež meniť stranícke stanovy. Navrhovaná zmena by mala napríklad predĺžiť volebný cyklus v hnutí z dvoch na štyri roky. Bývalý funkcionár KDH Pavol Abrhan, ktorý nie je delegátom snemu, to považuje za spomaľovanie hnutia. "Nemyslím si, že je to správny krok. Skôr by sme mali zvýrazniť vnútornú dynamiku KDH," povedal pre TASR.



Hovorkyňa KDH zmenu stanov nekonkretizovala. "Predmetom rokovania bude aj návrh zmeny stanov. Ďalšie predmetné otázky k tejto téme však budú aktuálne až po výsledku rokovaní," povedala.