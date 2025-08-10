< sekcia Slovensko
KDH si vie predstaviť zmenu systému záchrannej zdravotnej služby
Poslanec Peter Stachura (KDH) nevidí dôvod, prečo by kritická infraštruktúra štátu mala byť predmetom podnikania.
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Opozičné KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Hnutie nevidí dôvod na to, aby sa o túto kritickú infraštruktúru súťažilo každých šesť rokov. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
KDH bude podporovať zmysluplné návrhy, ktoré by viedli k zmene súčasného nastavenia. „Podľa nášho názoru by záchrannú zdravotnú službu mohli organizovať a prevádzkovať vyššie územné celky tak, ako je to v susednej Českej republike. Súťaž môže byť naďalej organizovaná na tie zložky prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú urgentné, napríklad dopravná zdravotná služba,“ uviedol odbor komunikácie.
Poslanec Peter Stachura (KDH) nevidí dôvod, prečo by kritická infraštruktúra štátu mala byť predmetom podnikania. „Tak, ako nesúťažíme o hasičské a policajné stanice, nemali by sme súťažiť ani o stanice záchrannej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytujú urgentné služby,“ podotkol. Prípadná zmena systému podľa KDH musí garantovať kvalitnú a bezpečnú záchrannú zdravotnú starostlivosť pre ľudí.
Kresťanských demokratov mrzí, že s návrhom na systémovú zmenu prichádzajú niektoré strany vládnej koalície až teraz. Tieto zmeny mohli byť podľa nich zapracované do reformy záchrannej zdravotnej služby už v marci, keď rezort zdravotníctva predložil zákon do parlamentu.
Hnutie zároveň poukázalo na to, že všetky doterajšie tendre na záchrannú zdravotnú službu neboli dostatočne transparentné a mnohé sprevádzali škandály. Výber poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby neprebieha podľa pravidiel objektívnej súťaže. „Andrej Danko (predseda SNS, pozn. TASR) v snahe naberať politické body a percentá v prieskumoch kritizuje tender na záchranky. Ako aj pri transakčnej dani - po funuse. Neviem, kde bol Andrej Danko, keď jeho minister blokoval zákon o záchrankách bez toho, aby dával konštruktívne pripomienky a návrhy pri jeho prerokovávaní v parlamente. Neviem, kde bol Andrej Danko v čase, keď mohol pokojne predložiť pozmeňujúci návrh a riešiť aj transparentnosť tendra, aj sociálny status záchranárov,“ poznamenal poslanec za KDH František Majerský.
Slovenská národná strana v sobotu (9. 8.) informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD.
Premiér Robert Fico (Smer-SD), je zvedavý, ako sa Hlas vyrovná s návrhom koaličnej SNS. „Môžeme na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy ako ďalej v tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva,“ navrhol. Hlas-SD je ochotný diskutovať o návrhu SNS.
