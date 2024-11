KDH: Sloboda je krehký a vzácny dar, ktorý si musíme chrániť

Bratislava 17. novembra (TASR) - Sloboda je krehký a vzácny dar, ktorý si musíme chrániť, pretože vždy existuje niečo, čo ju ohrozuje. Pri príležitosti nedeľňajšieho Dňa boja za slobodu a demokraciu to uviedol predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský.



Pri Pamätníku obetiam komunistického režimu na cintoríne v bratislavskej Vrakuni, kde spolu s ďalšími predstaviteľmi KDH položil vence, pripomenul, že sloboda a demokracia sa zrodili v ťažkom zápase s komunistickou mocou, ktorá popierala základné ľudské a občianske práva. "Tá moc bola obludná, mali sme z nej strach, no túžba po slobode bola silnejšia," skonštatoval.



Upozornil zároveň, že víťazstvo nad totalitným režimom v minulosti neznamená, že sloboda a demokracia nemôžu byť ohrozené v súčasnosti. "Sloboda je krehký, vzácny dar, ktorý si máme chrániť, pretože stále striehne nebezpečenstvo, že jednu totalitu nahradí iná, preto je potrebné mať bedlivé srdce, oči i svedomie," vyhlásil Majerský.



Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann pripomenula, že strana KDH bola kreovaná na odkaze Novembra 1989, ale aj na odkaze a spomienke na tých, ktorí v zápase o slobodu a demokraciu priniesli tie najťažšie obete. "Toto ich utrpenie je potrebné si nielen pripomínať, malo by nás zaväzovať aj k zodpovednému nakladaniu so slobodou, ktorá bude smerovať k spoločnému dobru pre človeka," uviedla.



Ako vysvetlila, je to i obsahom v nedeľu podpísanej Deklarácie kresťanských demokratov a ľudí dobrej vôle Slovenska k 35. výročiu Nežnej revolúcie. "Ďakujeme v nej všetkým tým, ktorí priniesli v boji za slobodu obete a zároveň sa zaväzujeme k tomu, aby sme slobodu chránili a boli obozretní pred všetkými zjavnými i nenápadnými, plíživými ohrozeniami slobody," vysvetlila.