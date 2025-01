KDH: Slovenská zahraničná politika nemá víziu

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenská zahraničná politika za súčasnej koaličnej vlády nemá víziu ani ciele, iba jedno smerovanie - a to na autoritársky východ. V rámci rozhovoru to pre TASR uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann. Svedčí o tom podľa nej ochota predstaviteľov vlády stretnúť sa s diktátormi a predstaviteľmi totalitných režimov, či už v Kremli, Pekingu alebo Baku.



Lexmann podotkla, že postavenie Slovenska vo svete je ovplyvnené radom vonkajších kríz. "Vrátane pokračujúcej nevyprovokovanej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine, konfliktov na Blízkom východe, masovej nelegálnej migrácie a rastúcej asertivity autoritárskych a totalitných režimov, a to najmä komunistickej Číny, ktoré sa snažia šíriť svoj vplyv a podkopať našu bezpečnosť," spresnila.



KDH je znepokojené, že vláda ignoruje vzťahy s najbližšími demokratickými spojencami a namiesto toho buduje vzťahy s tými, ktorí podkopávajú medzinárodnú bezpečnosť a právo. "Znepokojujú nás zhoršujúce sa vzťahy s naším najbližším partnerom, Českou republikou. KDH to vníma ako priamy dôsledok krokov vlády premiéra Fica a jej zlyhania voči našim partnerom pri riešení kľúčových bezpečnostných otázok," dodala Lexmann.



Slovensko podľa hnutia v roku 2024 aktívne neprevzalo vedenie v žiadnej téme alebo politike na európskej úrovni. Za nedostatočnú, považuje napríklad koordináciu v otázkach nelegálnej migrácie a ochrane spoločných európskych hraníc.



KDH si myslí, že SR musí byť oveľa viac angažovaná v otázkach vlastnej bezpečnosti na všetkých úrovniach. "Týka sa to aj kybernetickej bezpečnosti či bezpečnosti našej kritickej infraštruktúry a zásobovacích reťazcov, ako aj investícií na dosahovanie väčšej energetickej a potravinovej sebestačnosti," priblížila europoslankyňa. Hnutie by tiež očakávalo, že Slovensko bude na európskej úrovni aktívnejšie pri presadzovaní národných záujmov.