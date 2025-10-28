< sekcia Slovensko
KDH: Slovensko za vlády Fica chudobnie
Uviedol to predseda opozičného KDH Milan Majerský v rámci hodnotenia dvoch rokov pôsobenia vlády.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovensko za vlády Roberta Fica (Smer-SD) chudobnie. Vládny kabinet berie peniaze rodinám, živnostníkom, zamestnávateľom, zamestnancom aj samosprávam. Uviedol to predseda opozičného KDH Milan Majerský v rámci hodnotenia dvoch rokov pôsobenia vlády. Hovoril o potrebe demokratickej výmeny súčasného kabinetu. Mieni, že KDH je alternatívou.
„Vyhlásenia vládnej koalície o tom, že budú lacné potraviny, že sa budete mať lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie tu budete žiť, sa nenaplnili. Ľudia sa nemajú ani lepšie, necítia sa ani bezpečnejšie, nie je tu ani pokoj a nežije sa im dobre,“ poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii.
Súčasná vláda podľa Majerského funguje tak, ako by zajtra mal prísť koniec sveta. Hovoril o rozhadzovaní verejných financií. „Na drahé autá, štátnych tajomníkov, nové ministerstvá, na predĺžené nákupy, na to sa peniaze vždy nájdu,“ podotkol. Tvrdí tiež, že ministri sú v pazúroch lobistických skupín.
Poslanec Jozef Hajko (KDH) rovnako hovoril o zlom spravovaní financií zo strany štátu. Vláda podľa neho nedokáže ozdravovať verejné financie. „Prejavuje sa to tým, že deficit verejných financií je každý rok počas jej pôsobenia nad piatimi percentami a tak isto bude aj tento rok nad piatimi percentami a obávam sa, že ak vláda bude postupovať tak ako doteraz, tak aj budúci rok bude nad piatimi percentami,“ okomentoval. Upozornil i na zadlžovanie či vyháňanie investorov z trhu.
Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas poukázal na oslabenie úrovne ochrany spravodlivosti. Kritizoval napríklad úpravu trestných kódexov. Tvrdí, že vláda vytvorila atmosféru beztrestnosti a nepostihnuteľnosti. Hovoril i o rozmáhaní krádeží. Ocenil však zmenu Ústavy SR. Poukázal, že o to sa pričinili i kresťanskí demokrati. Zároveň zdôraznil, že jedinou konzervatívnou a hodnotovou stranou je KDH. Vyjadril zároveň svoje obavy z reformy občianskeho práva. Tvrdí, že súčasný návrh v mnohých častiach odporuje ústave, respektíve jej hodnotám. „Aj tu budeme veľmi rázne a tvrdo rokovať nielen s ministrom spravodlivosti a ministerstvom spravodlivosti, ale aj s vládou SR a premiérom,“ avizoval.
Kresťanskí demokrati poukázali aj na zhoršenia v oblastiach kultúry, zdravotníctva, školstva či v agrorezorte. „Za dva roky vláda Roberta Fica dosiahla rekordné čísla. Viete v čom? V odleve mozgov a talentov do zahraničia. Doslova odpudzuje a vyháňa naše deti, našich mladých nielen na štúdiá, ale žiť a pracovať do zahraničia,“ povedal poslanec Ján Horecký (KDH). Namietal i nedávno v parlamente schválené návrhy z dielne rezortu školstva.
Poslanec NR SR Rastislav Krátky (nezaradený) v utorok tiež zhodnotil pôsobenie súčasnej vlády. Upozornil na jej kauzy. „Vyše 760 káuz som im nazbieral za dva roky,“ podotkol. Tvrdí, že neprejde deň bez toho, aby kabinet neurobil nejaký škandál či trapas. Obáva sa toho, či si vláda nebude chcieť predĺžiť volebné obdobie a presunúť termín volieb. Poslanec Richard Vašečka (nezaradený) pôsobiaci v Kresťanskej únii tiež kabinet zhodnotil negatívne. Hovoril o jej škodení vo viacerých oblastiach.
„Vyhlásenia vládnej koalície o tom, že budú lacné potraviny, že sa budete mať lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie tu budete žiť, sa nenaplnili. Ľudia sa nemajú ani lepšie, necítia sa ani bezpečnejšie, nie je tu ani pokoj a nežije sa im dobre,“ poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii.
Súčasná vláda podľa Majerského funguje tak, ako by zajtra mal prísť koniec sveta. Hovoril o rozhadzovaní verejných financií. „Na drahé autá, štátnych tajomníkov, nové ministerstvá, na predĺžené nákupy, na to sa peniaze vždy nájdu,“ podotkol. Tvrdí tiež, že ministri sú v pazúroch lobistických skupín.
Poslanec Jozef Hajko (KDH) rovnako hovoril o zlom spravovaní financií zo strany štátu. Vláda podľa neho nedokáže ozdravovať verejné financie. „Prejavuje sa to tým, že deficit verejných financií je každý rok počas jej pôsobenia nad piatimi percentami a tak isto bude aj tento rok nad piatimi percentami a obávam sa, že ak vláda bude postupovať tak ako doteraz, tak aj budúci rok bude nad piatimi percentami,“ okomentoval. Upozornil i na zadlžovanie či vyháňanie investorov z trhu.
Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas poukázal na oslabenie úrovne ochrany spravodlivosti. Kritizoval napríklad úpravu trestných kódexov. Tvrdí, že vláda vytvorila atmosféru beztrestnosti a nepostihnuteľnosti. Hovoril i o rozmáhaní krádeží. Ocenil však zmenu Ústavy SR. Poukázal, že o to sa pričinili i kresťanskí demokrati. Zároveň zdôraznil, že jedinou konzervatívnou a hodnotovou stranou je KDH. Vyjadril zároveň svoje obavy z reformy občianskeho práva. Tvrdí, že súčasný návrh v mnohých častiach odporuje ústave, respektíve jej hodnotám. „Aj tu budeme veľmi rázne a tvrdo rokovať nielen s ministrom spravodlivosti a ministerstvom spravodlivosti, ale aj s vládou SR a premiérom,“ avizoval.
Kresťanskí demokrati poukázali aj na zhoršenia v oblastiach kultúry, zdravotníctva, školstva či v agrorezorte. „Za dva roky vláda Roberta Fica dosiahla rekordné čísla. Viete v čom? V odleve mozgov a talentov do zahraničia. Doslova odpudzuje a vyháňa naše deti, našich mladých nielen na štúdiá, ale žiť a pracovať do zahraničia,“ povedal poslanec Ján Horecký (KDH). Namietal i nedávno v parlamente schválené návrhy z dielne rezortu školstva.
Poslanec NR SR Rastislav Krátky (nezaradený) v utorok tiež zhodnotil pôsobenie súčasnej vlády. Upozornil na jej kauzy. „Vyše 760 káuz som im nazbieral za dva roky,“ podotkol. Tvrdí, že neprejde deň bez toho, aby kabinet neurobil nejaký škandál či trapas. Obáva sa toho, či si vláda nebude chcieť predĺžiť volebné obdobie a presunúť termín volieb. Poslanec Richard Vašečka (nezaradený) pôsobiaci v Kresťanskej únii tiež kabinet zhodnotil negatívne. Hovoril o jej škodení vo viacerých oblastiach.