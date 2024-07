KDH: Správa eurokomisie o právnom štáte nie je pre SR povzbudivá

Bratislava 25. júla (TASR) - Aktuálna správa Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu nie je pre Slovensko a jeho občanov povzbudivá. Uviedlo to opozičné KDH s tým, že ide o vysvedčenie vláde Roberta Fica (Smer-SD). V tejto súvislosti skritizovalo "zneužívanie skráteného legislatívneho konania pri dôležitých zákonoch". Avizovalo, že do Ústavy SR chce preto presadiť jasné definovanie podmienok, kedy skrátené legislatívne konanie možno použiť.



"Zákony musia byť písané pre všetkých s ešte väčším ohľadom na tých najzraniteľnejších. To sa v poslednom čase nedeje. V uplynulých mesiacoch sme svedkami narýchlo šitých zákonov prijímaných bez odbornej diskusie, ktoré viac škodia ako pomáhajú a každú chvíľu ich musí vládna väčšina opravovať," skonštatovali kresťanskí demokrati.



EK vydala v stredu (24. 7.) sedem odporúčaní pre Slovensko vo výročnej správe v oblasti právneho štátu v členských krajinách Európskej únie. Týkajú sa okrem iného nezávislosti členov Súdnej rady SR, právomoci generálneho prokurátora či predloženia legislatívnych návrhov na reguláciu lobingu. EK Slovensku takisto odporučila zaistiť efektívne a nezávislé vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie.



Premiér Fico reagoval, že správu berie na vedomie. Avizoval, že príslušné rezorty budú s Komisiou viesť ďalší dialóg, pretože odporúčania podľa neho nezohľadňujú mnohé opatrenia, ktoré do právneho poriadku SR zakotvila súčasná vládna koalícia. Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) sa zase vyjadril, že správa neodráža vo vzťahu k Slovensku skutočnú realitu. Označil ju za metodologicky nesprávne spracovanú, nevyváženú a v niektorých častiach až za zavádzajúcu.