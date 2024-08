KDH: Správne orgán sú nepripravené na nárast agendy po trestnej novele

Bratislava 16. augusta (TASR) - Okresné úrady a iné správne orgány nie sú personálne a ani metodicky pripravené na nárast agendy po novele Trestného zákona, keďže množstvo skutkov prepadne do priestupkového konania. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornil podpredseda opozičného KDH Viliam Karas.



"Ak sa čím skôr nezobudia príslušní kompetentní, nebude mať občan oporu. Nebude sa mať kam obrátiť, ak mu ukradnú mobil, ktorý bude mať hodnotu 400 či 500 eur, čo nie je malá vec, ak vám ukradnú bicykel, ak vás niekto podvedie pri bankomate, pri platbách za 100 - 200 eur," zdôraznil Karas.



Problémy avizuje aj pri vybavovaní prečinov, ktoré spadajú pod Policajný zbor. "Dodnes nám nikto neprezentoval reformu Policajného zboru, ako bude fungovať. Máme informácie z okresných riaditeľstiev Policajného zboru, že tam vládne zmätok," podotkol. Tisícky spisov budú podľa jeho slov presunuté na vybavovanie nižším oddeleniam, kde nie sú ľudia metodicky ani odborne pripravení.



Reagovať na dôsledky novely Trestného zákona musia podľa jeho slov aj súdy. "Bude musieť dôjsť k prehodnoteniu stoviek až tisícov rozsudkov. Budú musieť byť prepustené konkrétne osoby, kde zanikla trestnosť činu. To zaťaží súdy," doplnil. Je preto podľa neho možné očakávať prieťahy v konaniach.



Poslanec Národnej rady SR a predseda KDH Milan Majerský poukázal na vážnosť situácie po prijatí trestnej novely a odsúdil kroky vládnej koalície. Ďalej uviedol, že ak by sa v prezidentskom paláci uskutočnil okrúhly stôl politických strán, hnutie sa na ňom zúčastní a bude dávať "jasné a konštruktívne pripomienky".



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR na februárovej schôdzi. Účinnosť nadobudla v auguste. Okrem iného sa zmenili viaceré trestné sadzby a upravili hranice škôd. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.