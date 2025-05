OPOZÍCIA: Slovensko si odmietnutím pandemickej dohody urobí hanbu

Bratislava 17. mája (TASR) - Opozičné KDH upozorňuje na to, že opäť hrozí, že Slovensko si urobí medzinárodnú hanbu a ako jediné nepodpíše pandemickú dohodu. Uviedlo to vo svojom stanovisku. Zároveň skritizovalo, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) len nesmelo naznačil, že Hlas-SD má na pandemickú dohodu iný názor ako ostatné koaličné strany, a vláda aj tak schválila, že SR ju nepodporí.



„Strana Hlas v sobotu prostredníctvom svojho nominanta Šaška zverejnila video, kde obhajuje svoj rozdielny postoj k pandemickej dohode. Rozhodli sa tak slabučko hryzkať a tváriť sa na ešte demokratov a tých, ktorým ešte trošku bliká svetielko príčetnosti. Samozrejme, nezabudli spomenúť mantru katastrofálneho manažmentu pandémie bývalou vládou, keď oni bafkali tabak, zvolávali na námestia a okúňavo nevedeli zaujať jasné stanovisko vo veci očkovania,“ skonštatoval poslanec Národnej rady SR Peter Stachura (KDH).



Poslanec František Majerský (KDH) mieni, že Šaško mohol ukázať svoju silu, ale zostalo to len pri slovách. Kritizoval, že minister už vlastne zdravotníctvo neriadi. „Teraz sa snaží vystrčiť rožky a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nesmelo naznačiť, že oni majú iný názor. Aj ‚tance‘ ministra Šaška okolo pandemickej dohody sú jasným dôkazom, že koaličné strany neberú ministrov za Hlas-SD vážne, keďže si v piatok (16. 5.) na zasadnutí vlády per rollam schválili, že Slovensko neplánuje podporiť pandemickú dohodu,“ podotkli kresťanskí demokrati.



Pandemická dohoda má podľa nich slúžiť svetu na lepšie zvládanie pandémií v budúcnosti. „Dá sa očakávať, že Fico si odmietnutím pandemickej dohody opäť privinie na svoju hruď všetkých, ktorí veria, že Svetová zdravotnícka organizácia je zločinecká organizácia ovládaná temnými silami,“ dodali.



Premiér informoval, že vláda rozhodla o tom, že SR nemá na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve podporiť tzv. pandemickú dohodu a má žiadať, aby sa o nej hlasovalo, nie sa prijímala globálnym súhlasom.



Koaličná strana Hlas-SD v reakcii na to uviedla, že ide o rozhodnutie členov vlády za Smer-SD a SNS, ktoré rešpektuje, ale nepovažuje ho za správne. Minister zdravotníctva poukázal na výhody pandemickej dohody. Zároveň deklaroval, že zmluva neobmedzuje zvrchovanosť žiadnej krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie.



Hnutie Slovensko: Robert Fico pokračuje v politike, ktorá Slovensko vrhá do veľkej hanby



Hnutie Slovensko kritizuje postoj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k hlasovaniu o tzv. pandemickej dohode. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



„Robert Fico pokračuje v politike, ktorá Slovensko vrhá do veľkej hanby a izolácie. Zároveň pokračuje v postupnej predátorskej likvidácii svojho koaličného spojenca - strany Hlas,“ povedal exminister zdravotníctva a súčasný poslanec parlamentu Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Fico v sobotu hovoril aj o potrebe diskusie o reforme demokratických politických systémov. Súperiť by podľa neho mali seriózne politické strany. Čínu považuje za príklad efektívneho spôsobu riadenia krajiny. Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v stanovisku reagovala, že Fico je „úplne mimo reality“, keď považuje za problém Slovenska počet politických strán a vyslovuje rešpekt k Číne a Vietnamu a ich systému.



PS: Ak SR odmietne pandemickú zmluvu, Šaško musí skončiť, je to krok do izolácie



Ak naši zástupcovia neodsúhlasia vo Švajčiarsku tzv. pandemickú dohodu a Slovensko pôjde proti vôli ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), mal by zo svojej funkcie odísť. Myslí si to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Hlas-SD sa musí podľa neho výraznejšie ozvať. Zároveň dodal, že odmietnutie pandemickej dohody je obrovskou hanbou pre krajinu a ďalším krokom do izolácie. Premiér Robert Fico (Smer-SD) a vláda idú podľa Šimečku týmto krokom proti väčšine v parlamente.



„Ak sa to naozaj udeje a vládni zástupcovia a zástupcovia Slovenska v Ženeve neodsúhlasia dohodu proti vôli ministra Šaška, tak minister už nemá čo ďalej zotrvávať na svojej pozícii,“ vyhlásil Šimečka na sobotnej tlačovej konferencii. Pripomenul, že ide o zmluvu, ktorá sa dohovárala roky a má obrovský význam pre boj s pandémiou. „Je tu jasný postoj ministra zdravotníctva a keď ho vláda obíde, tak nemá čo zotrvávať vo svojej funkcii. Ak chce Hlas ukázať, že nie je v tejto koalícii úplne zbytočný, tak niekde sa proste musí ozvať,“ myslí si líder PS.



Šimečka žiada, aby sa o dohode rokovalo aj v parlamente. „Keby o tom rozhodovala národná rada, väčšina by sa vyslovila za to, aby sa Slovensko pridalo k tejto pandemickej dohode, pretože je tu opozícia a strana Hlas. Čiže to, čo sa v tejto chvíli deje, je, že premiér ide proti väčšine, proti vôli legitímne zvoleného parlamentu,“ uviedol s tým, že Fico a Smer-SD sú závislí od „bludárov“, ktorí nerešpektujú fakty, vedecké poznanie a hazardujú so životmi a zdravím ľudí.