KDH: Štát musí posilniť koordináciu, odberové tímy i dezinfekciu

Bratislava 26. októbra (OTS) - Ak sa štát rozhodol pre celoplošné testovanie, po pilotnej akcii na Orave a v Bardejove musí zabrať. Vďaka mimoriadnemu ľudskému nasadeniu i priaznivému počasiu sa víkend zvládol, celorepubliková akcia však bude extrémne náročná na ľudský kapitál, bezchybnú organizáciu i koordináciu bezpečnostných zložiek a samosprávy. Pripravme sa na to, apeluje KDH, ktoré má dnes medzi starostami i členmi zastupiteľstiev najväčšie zastúpenie zo všetkých politických strán.



„Víkend ukázal, že ako ľudia sa v zložitých okamihoch vieme zomknúť, hľadať riešenia a zvládnuť aj nečakané situácie. Vytrvajme a zjednoťme sa, ale pred celoplošným testovaním si musí dať štát pozor na viaceré nedostatky,“ upozorňuje predseda KDH Milan Majerský, ktorý ako prešovský župan monitoroval situáciu aj priamo v teréne. Ak sa podľa neho vláda rozhodla pristúpiť k celorepublikovému testovaniu, bude niesť aj zodpovednosť a týždeň pred ním nie je čas rozhodnutie spochybňovať, ale byť čo najviac nápomocní.



„KDH má dnes najviac starostov, poslancov obecných, mestských a regionálnych zastupiteľstiev spomedzi všetkých strán a aktívne pomáha zvládať ťažkú situáciu. Urobíme všetko, čo je v našich silách, ale pred ďalším víkendom čakáme masívnu pomoc štátu - najmä v oblastiach, ktoré pri pilotnom testovaní neboli dotiahnuté,“ tvrdí Majerský s tým, že na Orave a v bardejovskom okrese bolo v akcii spolu 27 starostov KDH.



Na základe podnetov z víkendu je podľa KDH nevyhnutné skoordinovať bezpečnostné zložky a samosprávy, ktoré sa pred pilotným testovaním dostávali aj k duplicitnej práci na rovnakom zadaní - napríklad pri zabezpečovaní administratívnych pracovníkov. Jednotne tiež treba prijať postupy pre zabezpečovanie stravy pre personál, vrátane zdravotníkov, účinnú dezinfekciu priestorov nielen počas, ale dôrazne aj po ukončení testovania. Pomôcť môžu geograficky dostupné ubytovanie pre dobrovoľníkov, navigačné tabule pre testovanú verejnosť s informáciami, aké údaje sa budú kde vyžadovať a ako postupovať.



„Musíme si však uvedomiť, že pre testovanie sú najkľúčovejší zdravotníci, ktorí sú dnes už enormne vyťažovaní pri poskytovaní každodennej zdravotnej starostlivosti. Tlaky na lekárov a zdravotné sestry sú obrovské, pričom najťažšie obdobie ešte len prichádza, a to bez ohľadu na operáciu celoplošného testovania,“ zdôrazňuje členka predsedníctva a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková. Štát by preto podľa nej mal zvýšiť kapacitu pre PCR testy, pričom v prípade občanov s pozitívnym výsledkom antigénového testu by komparatívny PCR test a následný klinický stav pomohol vyhodnotiť, či pozitívny bezpríznakový pacient je neinfekčný, nakoľko to naznačujú pozorovania vedcov. Pomohlo by to zaradeniu pozitívnych asymptomatických zdravotníkov do práce.



„Nutne potrebujeme zabezpečiť stabilný chod nemocníc a chronickú zdravotnú starostlivosť, aby sekundárne úmrtia neboli vyššie ako na Covid-19,“ uzavrel Majerský s tým, že spolu s hybridným testovaním a dôkladným trasovaním to nemôže ostať v tieni celoplošného testovania.



