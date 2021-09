KDH: Stav bezpečnosti je extrémne vážny, zodpovedná je aj bývalá vláda

Bratislava 16. septembra (TASR) - Súčasný stav v bezpečnostných zložkách, polícii a prokuratúre presahuje možnosti riešenia zo strany aktérov či ministerstva vnútra a bezpečnosť krajiny treba riešiť na najvyššej úrovni. Za situáciu je však zodpovedná táto aj predošlá vláda. Uviedlo to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré odmieta, že sa predstavitelia bývalej vlády zbavujú zodpovednosti.



"Jednoznačne musíme zamedziť nefunkčnosti bezpečnostných zložiek krajiny, ďalšie neriešenie stavu tiež zvyšuje riziko tragédie. Situáciu treba okamžite dostať pod kontrolu a zabezpečiť poriadok, právo a bezpečnosť. Avšak v časoch, keď právny štát zažíva ďalšiu kritickú skúšku, je nehanebné počúvať tých, na ktorých visí tieň podozrenia z nehorázneho zneužívania moci, že oni zabezpečia poriadok ako náhrada za túto vládu," uviedol predseda KDH Milan Majerský.



Hnutie víta štvrtkové zvolanie bezpečnostnej rady. Majerský verí, že rada štátu zabezpečí zákonný poriadok a bezpečnosť. "Vidíme, kam to až môže zájsť, ak politici majú pokušenie zasahovať do práce orgánov činných v trestnom konaní. Očista je boľavá, neprehľadná a extrémne náročná, ale bez nej je lepšia budúcnosť Slovenska nemožná," uzavrel Majerský.