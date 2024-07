KDH: Táto novela určite neprispeje k zušľachteniu spoločnosti

Bratislava 3. júla (TASR) - Ak platí staroveká zásada, že zákon vychováva, tak tento určite neprispeje k zušľachteniu spoločnosti. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR k trestným kódexom, pričom ho plne rešpektuje. Upozornilo, že konštatovať súlad s Ústavou SR v ostatných častiach ešte neznamená, že nižšie tresty, skrátené premlčacie lehoty či zrušená špeciálna prokuratúra budú prínosom pre spravodlivejšie usporiadanie spoločnosti, zvýšia bezpečnosť občanov a ochránia ich majetok.



"ÚS obvykle veľmi zdržanlivo zasahuje do zákonodarnej moci poslancov, aj to len v extrémnych prípadoch. Nález ÚS potvrdil, že novela obsahovala aj extrémne ustanovenia. Je ale nevyhnutné rozlišovať súlad s Ústavou SR a tým, či novela trestného zákona prinesie spravodlivosť do spoločnosti," zdôraznil podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.



Hovorkyňa KDH Lenka Kovár podotkla, že hnutie bude navrhovať, aby boli podmienky pre zrýchlený legislatívny proces ukotvené v Ústave SR tak, aby ÚS mal jasnú kompetenciu zaoberať sa ich splnením.



Ústavný súd SR v stredu rozhodol, že väčšina napadnutej novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry či zmien trestných sadzieb alebo hraníc škôd pri majetkovej trestnej činnosti.