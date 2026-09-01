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KDH: Úcta k štátu sa začína úctou k pravidlám, na ktorých štát stojí
Podľa predsedu KDH Milana Majerského je Deň Ústavy SR tiež pripomienkou toho, na čom musí stáť fungujúci demokratický štát.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Úcta k vlastnému štátu sa začína úctou k pravidlám, na ktorých tento štát stojí. Skutočný rešpekt k štátu sa ukazuje najmä tým, či jeho najvyšší predstavitelia dodržiavajú pravidlá, ktoré im Ústava SR a ústavné zákony ukladajú. Konštatuje to opozičné KDH pri príležitosti utorňajšieho Dňa Ústavy SR. Tento deň nemá byť podľa hnutia iba príležitosťou na slávnostné prejavy o štátnosti.
Podľa predsedu KDH Milana Majerského je Deň Ústavy SR tiež pripomienkou toho, na čom musí stáť fungujúci demokratický štát. „Slovenská republika nebude silná tým, že o nej budeme hovoriť veľkými slovami. Silná bude vtedy, keď ľudia budú môcť veriť, že pravidlá platia pre každého rovnako. Že štát si plní svoje povinnosti a že jeho predstavitelia cítia zodpovednosť aj vo chvíli, keď je to pre nich politicky nepohodlné,“ poznamenal Majerský.
Ústava zároveň podľa hnutia nemôže platiť iba vtedy, keď sa to vláde hodí. Upozorňuje pritom na opätovné konštatovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že vláda pri dlhovej brzde porušuje ústavný zákon a nezákonný stav naďalej pretrváva. Keďže sa dlh Slovenska nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, mala vláda bez zbytočného odkladu predložiť Národnej rade SR konkrétne opatrenia na jeho zníženie. Doteraz si však túto povinnosť nesplnila.
„Premiér a ministri nemôžu od občanov žiadať rešpektovanie zákonov a sami ignorovať povinnosti, ktoré im ukladá ústavný zákon,“ podotkol podpredseda KDH Viliam Karas. Vlastenectvo sa podľa neho nemeria počtom prejavov, vlajok či silných slov. Za nepochopiteľné považuje hnutie i to, že prezident SR Peter Pellegrini nežiada od vlády rešpektovanie ústavného zákona a predloženie dôveryhodného plánu ozdravenia verejných financií.
Podľa opozičnej poslankyne parlamentu a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej nemá byť ústava politickou zbraňou ani kulisou pre mocných. „Jej zmyslom je predovšetkým chrániť občana pred svojvôľou štátnej moci a zabezpečiť, aby pred zákonom platili rovnaké pravidlá pre obyčajného človeka aj predsedu vlády,“ zdôraznila Remišová.
Ústava zároveň podľa nej rovnako pripomína to, že štátna moc pochádza od občanov, nie od vládnej koalície či ľudí v pozadí politických strán. Pripomenula, že žiadna vláda netrvá večne a žiadna politická moc nemôže občanom zobrať právo rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny. Má preto podľa nej zmysel ozývať sa, brániť pravidlá a požadovať od politikov zodpovednosť. „Slovensko môže byť opäť krajinou, v ktorej ústava nie je iba textom na papieri,“ odkázala Remišová.
Podľa predsedu KDH Milana Majerského je Deň Ústavy SR tiež pripomienkou toho, na čom musí stáť fungujúci demokratický štát. „Slovenská republika nebude silná tým, že o nej budeme hovoriť veľkými slovami. Silná bude vtedy, keď ľudia budú môcť veriť, že pravidlá platia pre každého rovnako. Že štát si plní svoje povinnosti a že jeho predstavitelia cítia zodpovednosť aj vo chvíli, keď je to pre nich politicky nepohodlné,“ poznamenal Majerský.
Ústava zároveň podľa hnutia nemôže platiť iba vtedy, keď sa to vláde hodí. Upozorňuje pritom na opätovné konštatovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že vláda pri dlhovej brzde porušuje ústavný zákon a nezákonný stav naďalej pretrváva. Keďže sa dlh Slovenska nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, mala vláda bez zbytočného odkladu predložiť Národnej rade SR konkrétne opatrenia na jeho zníženie. Doteraz si však túto povinnosť nesplnila.
„Premiér a ministri nemôžu od občanov žiadať rešpektovanie zákonov a sami ignorovať povinnosti, ktoré im ukladá ústavný zákon,“ podotkol podpredseda KDH Viliam Karas. Vlastenectvo sa podľa neho nemeria počtom prejavov, vlajok či silných slov. Za nepochopiteľné považuje hnutie i to, že prezident SR Peter Pellegrini nežiada od vlády rešpektovanie ústavného zákona a predloženie dôveryhodného plánu ozdravenia verejných financií.
Podľa opozičnej poslankyne parlamentu a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej nemá byť ústava politickou zbraňou ani kulisou pre mocných. „Jej zmyslom je predovšetkým chrániť občana pred svojvôľou štátnej moci a zabezpečiť, aby pred zákonom platili rovnaké pravidlá pre obyčajného človeka aj predsedu vlády,“ zdôraznila Remišová.
Ústava zároveň podľa nej rovnako pripomína to, že štátna moc pochádza od občanov, nie od vládnej koalície či ľudí v pozadí politických strán. Pripomenula, že žiadna vláda netrvá večne a žiadna politická moc nemôže občanom zobrať právo rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny. Má preto podľa nej zmysel ozývať sa, brániť pravidlá a požadovať od politikov zodpovednosť. „Slovensko môže byť opäť krajinou, v ktorej ústava nie je iba textom na papieri,“ odkázala Remišová.