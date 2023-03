KDH upozorňuje na hrozbu nevyužitých peňazí z EÚ

Bratislava 25. marca (TASR) – Slovensko nedokáže využiť peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie (EÚ). Hrozí, že pre neschopnosť vlády prepadne z končiacich eurofondov a plánu obnovy spolu viac ako šesť miliárd eur. V sobotu to uviedli predstavitelia mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) po zasadnutí celoslovenskej rady. Zároveň žiadajú dočasne poverenú vládu, aby robila všetko preto, aby čo najviac z týchto peňazí zachránila.



"Politika vlád Smeru-SD i OĽANO spôsobila, že od roku 2014 sa Slovensku v životnej úrovni vzďaľuje nielen západ, ale predbehli nás už aj susedia Poľsko či Maďarsko a rozdiely narastajú. Za Českom zaostávame o vyše 20 percent," povedal ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Hnutie poukázalo, že z balíka eurofondov v rámci programového obdobia 2014 až 2020 Slovensko použilo 66 percent s tým, že minutie zvyšných 4,7 miliardy eur je už len v rovine teórie a veľká časť týchto peňazí prepadne.



Problém však podľa hnutia nastáva aj pri peniazoch z plánu obnovy. Poukázali na to, že hrozí nevyčerpanie 1,7 miliardy eur. Ohrozených je tak podľa KDH spolu viac ako šesť miliárd eur z EÚ. "Keď spočítame ohrozené peniaze z eurofondov a plánu obnovy, postavilo by sa za ne 20 nemocníc, ktoré sú dnes plánované v Bratislave či v Martine," skonštatoval predseda KDH Milan Majerský. Zároveň sa pýta, či tieto peniaze Slovensko nepotrebuje.



Ekonomický expert KDH dodal, že žiadna, ani táto dočasne poverená vláda si nemôže dovoliť nechať republiku po skončení svojho pôsobenia v rozvrate.