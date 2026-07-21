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KDH upozorňuje na riziká v súvislosti s kúpou akcií Union ZP Dôverou
KDH preto žiada ÚDZS, aby s rozhodnutím o zmene vlastníka počkal, kým sa Európska komisia bude môcť podnetom zaoberať.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Opozičné KDH upozorňuje na riziká v súvislosti s ohlásením kúpy akcií súkromnej Union zdravotnej poisťovne súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Európsku komisiu (EK) upozorňuje na bezprecedentnú vertikálnu koncentráciu v slovenskom zdravotníctve, v ktorej jedna ekonomická skupina spravuje povinné verejné zdravotné odvody a zároveň vlastní významnú časť nemocníc, polikliník, lekární aj distribúcie liekov. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) KDH vyzýva, aby o zmene vlastníka nerozhodol skôr, ako sa EK bude môcť s podnetom oboznámiť. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH).
„Neupozorňujeme len na samotnú kúpu Unionu. Upozorňujeme na systém. Penta dnes neovláda iba zdravotnú poisťovňu. Ovláda čoraz väčšiu časť celého zdravotníckeho reťazca od správy povinných zdravotných odvodov cez nemocnice a polikliniky až po lekárne a distribúciu liekov. Vzniká tak prostredie, v ktorom jedna ekonomická skupina rozhoduje nielen o tom, ako sa verejné peniaze rozdeľujú, ale zároveň ich môže smerovať naprieč vlastnou sieťou zdravotníckych zariadení. Práve na toto chceme upozorniť Európsku komisiu,“ povedal Stachura.
KDH preto žiada ÚDZS, aby s rozhodnutím o zmene vlastníka počkal, kým sa Európska komisia bude môcť podnetom zaoberať. Rozhodnutie bude mať dlhodobé dôsledky pre celý systém verejného zdravotného poistenia a musí byť prijaté s maximálnou mierou obozretnosti. „Zdravotné poisťovne nespravujú svoje peniaze. Spravujú povinné zdravotné odvody občanov. Preto musí byť pri každej zásadnej zmene vlastníckej štruktúry na prvom mieste ochrana pacientov a verejného záujmu. Novovzniknutá situácia si zaslúži dôkladné preskúmanie, pretože jej dôsledky môžu ovplyvniť fungovanie celého slovenského zdravotníctva,“ zdôraznil Stachura.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, minulý týždeň podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana (Dôvera) a Michala Špaňára (Union ZP) by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu.
„Neupozorňujeme len na samotnú kúpu Unionu. Upozorňujeme na systém. Penta dnes neovláda iba zdravotnú poisťovňu. Ovláda čoraz väčšiu časť celého zdravotníckeho reťazca od správy povinných zdravotných odvodov cez nemocnice a polikliniky až po lekárne a distribúciu liekov. Vzniká tak prostredie, v ktorom jedna ekonomická skupina rozhoduje nielen o tom, ako sa verejné peniaze rozdeľujú, ale zároveň ich môže smerovať naprieč vlastnou sieťou zdravotníckych zariadení. Práve na toto chceme upozorniť Európsku komisiu,“ povedal Stachura.
KDH preto žiada ÚDZS, aby s rozhodnutím o zmene vlastníka počkal, kým sa Európska komisia bude môcť podnetom zaoberať. Rozhodnutie bude mať dlhodobé dôsledky pre celý systém verejného zdravotného poistenia a musí byť prijaté s maximálnou mierou obozretnosti. „Zdravotné poisťovne nespravujú svoje peniaze. Spravujú povinné zdravotné odvody občanov. Preto musí byť pri každej zásadnej zmene vlastníckej štruktúry na prvom mieste ochrana pacientov a verejného záujmu. Novovzniknutá situácia si zaslúži dôkladné preskúmanie, pretože jej dôsledky môžu ovplyvniť fungovanie celého slovenského zdravotníctva,“ zdôraznil Stachura.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, minulý týždeň podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana (Dôvera) a Michala Špaňára (Union ZP) by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu.