KDH: V národných parkoch je 30.000 km bez správnej ochrany

Na archívnej snímke Ján Horecký. Foto: TASR Jaroslav Novák

Turistické trasy a značenia nebude zastrešovať samostatný zákon.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - V slovenských lesoch, v národných parkoch je 30.000 kilometrov turistických bez správnej ochrany, bez pravidiel. Uviedol to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Horecký (KDH) v reakcii na neschválenie nového zákona o turistických trasách v parlamente.

„Nechceme sa dožívať oplocovania pozemkov a zničenia týchto trás jednoducho preto, lebo nie sú právne chránené,“ spresnil.

Upozornil, že pozmeňujúce návrhy, ktoré neprešli, boli vyjadrenia ústredných štátnych orgánov a všetkých ministerstiev. „Tie sme zapracovali, všetko, čo chceli, sme zapracovali do zákona,“ priblížil Horecký s tým, že zákon nemal žiadnu významnú chybu.

Turistické trasy a značenia nebude zastrešovať samostatný zákon. Vytvorenie jednotného právneho rámca, ktorého súčasťou mal byť aj jednotný turistický register, bolo cieľom nového zákona o turistických trasách z dielne poslancov opozičného KDH, ktorý NR SR vo štvrtok neschválila.
