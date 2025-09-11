< sekcia Slovensko
KDH: V národných parkoch je 30.000 km bez správnej ochrany
Turistické trasy a značenia nebude zastrešovať samostatný zákon.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - V slovenských lesoch, v národných parkoch je 30.000 kilometrov turistických bez správnej ochrany, bez pravidiel. Uviedol to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Horecký (KDH) v reakcii na neschválenie nového zákona o turistických trasách v parlamente.
„Nechceme sa dožívať oplocovania pozemkov a zničenia týchto trás jednoducho preto, lebo nie sú právne chránené,“ spresnil.
Upozornil, že pozmeňujúce návrhy, ktoré neprešli, boli vyjadrenia ústredných štátnych orgánov a všetkých ministerstiev. „Tie sme zapracovali, všetko, čo chceli, sme zapracovali do zákona,“ priblížil Horecký s tým, že zákon nemal žiadnu významnú chybu.
