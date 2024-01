KDH: V rezorte obrany treba udržať rozpočet a dotiahnuť prezbrojovanie

Bratislava 9. januára (TASR) - Prioritou ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by malo byť udržanie obranného rozpočtu dlhodobo nad úrovňou dvoch percent HDP a dotiahnutie 30 rokov odkladaného prezbrojovania ozbrojených síl na modernú výzbroj a techniku podľa štandardov NATO. Opozičné KDH to uviedlo v koncoročnom hodnotení pre TASR.



Za potrebné považuje hnutie tiež vypracovať a spustiť životaschopný režim plynulého a systematického vytvárania a dopĺňania záloh, ako aj prehodnotiť a nanovo definovať kritické stavy disponibilných zásob munície.



KDH upozorňuje aj na pokles záujmu o službu v Ozbrojených silách SR. Volá preto po opatreniach na jej zatraktívnenie vrátane zvýšenia spoločenskej prestíže vojenskej služby.



"Všetky spomenuté body by mali mať prijatý legislatívny normatív, ktorý zabezpečí ich plnenie aj presahujúci horizont jedného volebného obdobia," dodala v stanovisku hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



Programové vyhlásenie vlády v oblasti obrany považuje KDH za vágne.