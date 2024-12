Bratislava 20. decembra (TASR) - Opozičné KDH víta dohodu lekárov s vládou a ukončenie traumatizovania občanov. Dohodu považuje za dobrú správu najmä pre pacientov. Konštatuje to v reakcii, ktorú TASR poskytla hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



"Je dôležité, že sa vláda so zástupcami LOZ (Lekárske odborové združenie, pozn. TASR) dohodla a našla kompromisné riešenie v podobe zmluvy o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Konečne ukončí traumatizovanie občanov Slovenska, ktorí boli rukojemníkmi dlhej neschopnosti dohodnúť sa," poznamenal predseda KDH Milan Majerský.



Hnutie poukazuje na to, že vláda si dohodou "kúpila čas" do konca februára, dokedy musí prijať viacero zákonov. KDH deklaruje, že to bude pozorne sledovať. Zároveň očakáva, že šéf rezortu zdravotníctva predloží plán aj ďalších zmien na zlepšenie zdravotníctva vrátane ambulancií či záchrannej zdravotnej služby.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.