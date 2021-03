Bratislava 31. marca (TASR) - Mimoparlamentné KDH víta možnosť osobnej pastorácie v kostoloch počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Hnutie zároveň verí, že čoskoro budú vypočuté aj ďalšie jeho návrhy, vrátane slávenia bohoslužieb na verejnom priestranstve. Opätovne pripomína aj žiadosť na otvorenie malých obchodov. Uvádza sa to v stanovisku KDH, ktoré TASR poskytol Stano Župa z jeho komunikačného oddelenia.



"Sme radi, že aj náš apel i aktivita cirkví boli vypočuté a počas Veľkej noci budú môcť veriaci za dodržania prísnych podmienok pristúpiť k individuálnej pastorácii a osobne navštíviť kostol. Mrzí nás, že neboli vypočuté naše ďalšie návrhy, vrátane možnosti sláviť bohoslužby na verejnom priestranstve a veríme, že čoskoro sa tak stane," konštatuje KDH.



Hnutie opakovane verejne žiadalo upraviť podľa neho neprimerané opatrenie úplného zamknutia kostolov s tým, že protipandemické opatrenia a ochranu pred ochorením COVID-19 je možné zladiť s požiadavkami veriacich sláviť veľkonočné sviatky. Pri zákaze verejných bohoslužieb apelovalo aspoň na umožnenie ich slávenia v exteriéri, formou individuálnej pastorácie či osobnej modlitby v kostole.



KDH požaduje zároveň aj otvorenie malých obchodov za rovnako prísnych podmienok, aké musia spĺňať hypermarkety zahraničných reťazcov, ktoré sú oproti domácim podnikateľom týmto krokom neadekvátne zvýhodňované. "Mnohé malé obchody sú tesne pred bankrotom," pripomína hnutie s tým, že najmä rodiny s deťmi si nutne potrebujú zabezpečiť sezónnu obuv, oblečenie či zásoby z papiernictva.



Vláda v stredu schválila ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, platiť bude na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. Kostoly bude možné navštíviť na tento účel od štvrtka 1. apríla.



Okrem toho v stredu tiež parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.