KDH víta rokovanie opozičných strán o spoločnom postupe do volieb

Bratislava 19. novembra (TASR) - KDH víta rokovania medzi opozičnými stranami o spoločnom postupe v budúcoročných parlamentných voľbách. Úspešné ukončenie rokovaní by KDH považovalo za dobrú správu pre Slovensko. Pre TASR to uviedol hovorca KDH Stano Župa.



"Demokratická opozícia by mala mať ambíciu postaviť vo voľbách zoskupenie, ktoré má šancu vyhrať voľby. Politologická logika hovorí, že v opozícii existuje priestor na logické spájanie," uviedlo KDH.



Reagovalo tak na vyjadrenie lídra OĽaNO Igora Matoviča, podľa ktorého by strana Za ľudí mala vytvoriť koalíciu s KDH, SMK alebo SaS. Za ľudí uviedla, že chce vytvoriť koalíciu so stranami a hnutiami PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO nazvanú Blok zmeny. Stále rokuje o jej vytvorení. SaS je pripravená ísť do zmysluplnej koalície s "nespochybniteľným lídrom".



SMK v reakcii na Matovičove vyjadrenia uviedla, že spolu s Maďarským fórom a hnutím Spolupatričnosť už takmer ukončili rokovania o vytvorení spoločnej maďarskej kandidátky. Spolupracujúce strany sa potom spoločne vyjadria k prípadnej oficiálnej ponuke strany Za ľudí, povedal pre TASR tlačový tajomník SMK Róbert Králik.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.