KDH víta, že prezident verejne priznal zlý stav legislatívneho procesu
Prezident v stredu označil úroveň legislatívneho procesu a tvorbu nových zákonov na Slovensku za zlú.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Opozičné KDH víta, že prezident SR Peter Pellegrini verejne priznal zlý stav legislatívneho procesu. Upozornilo, že hlava štátu má kompetencie na zamedzenie porušovania pravidiel fungovania parlamentu. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) v stredu na tlačovej konferencii zase uviedla, že prezidentovým výrokom neverí, pretože k porušovaniu pravidiel legislatívneho procesu došlo aj v utorok (17. 3.).
„Bolo by alibistické verejne kritizovať vládne paškvily a zároveň ich potichu podpisovať. Preto prezidentovi jasne odkazujeme: Pán Pellegrini, už v najbližších dňoch máte jedinečnú príležitosť ukázať, že vaša tlačovka nebola len prázdnym divadlom a že skutočne nebudete podpisovať všetko, čo vám vláda predhodí. My v KDH to budeme pozorne sledovať,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský. Hnutie očakáva, že Pellegrini začne parlamentu nekompromisne vracať „legislatívne paškvily“.
Kolíková upozornila, že legislatívne pravidlá koalícia ohýba dva roky. „To doteraz tu nebol alebo nič nevidel? Veď toto sa tu deje dva roky, odkedy nastúpila táto vládna koalícia,“ myslí si. Pripomenula, že vláda na začiatku volebného obdobia menila aj trestné kódexy. Pozmeňujúcim návrhom zase poslanci v utorok zrušili zákon, na základe ktorého mal zaniknúť Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniknúť nový úrad.
Prezident v stredu označil úroveň legislatívneho procesu a tvorbu nových zákonov na Slovensku za zlú. Apeloval na vládu a parlament, aby sa vrátili k štandardnému legislatívnemu procesu. Hlava štátu tiež skritizovala zneužívanie skráteného legislatívneho konania a prílepky k zákonom, ktoré spolu nesúvisia. Avizuje, že odteraz bude takéto prílepky dôsledne posudzovať a vracať späť do NR SR.
