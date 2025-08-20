< sekcia Slovensko
KDH víta, že sa nerokovalo o zmene financovania škôl
MŠVVaM pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Opozičné KDH víta, že sa na stredajšej vláde nerokovalo o návrhu zákona, ktorý sa týka zmeny financovania škôl. Opakovane upozorňuje, že návrh z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR je nespravodlivý. TASR o tom informovali z komunikačného odboru KDH.
„Predseda KDH Milan Majerský opakovane vyzýval predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby tento diskriminačný návrh stiahol,“ uviedli z hnutia. Tvrdia, že zámerom návrhu je rozdeliť deti na dve kategórie. „Rozdeľovať deti podľa viery je neprijateľné. Veriace deti nie sú menejcenné a nikto nemá právo ich diskriminovať len preto, lebo chcú rásť v prostredí školy, ktorú si sami vybrali,“ dodali.
MŠVVaM pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent.
