KDH víta, že zákon o potratoch poslanci posunuli do druhého čítania

Bratislava 15. júla (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta, že poslanci v Národnej rade SR posunuli novelu zákona, ktorá upravuje oblasť potratov, do druhého čítania. Podľa kresťanských demokratov návrh zákona zlepšuje informovanosť žien pred týmto zákrokom.



"Každé zlepšenie ochrany života nenarodených detí a ochrany žien pred možnými následkami umelých potratov považujeme za cenné," povedala členka predsedníctva KDH Eva Grey. "KDH sa tejto téme venuje dlhodobo a má vo svojom programe viacero návrhov opatrení na pomoc ženám s neplánovaným tehotenstvom, ako aj silnú podporu už narodených detí a ich rodín," hovorí podpredseda KDH a kandidát na predsedu hnutia Milan Majerský. Mnohí členovia a sympatizanti KDH podľa neho pomáhajú týmto ženám v dobrovoľníckych združeniach i v samospráve. Hovorí, že poslanci by mali vytrvať a zákon v ďalšom procese schváliť a vylepšiť.



Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, posunuli poslanci v utorkovom (14. 7.) hlasovaní do druhého čítania. Poslanci z klubu OĽaNO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch.