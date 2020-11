KDH: Vízii moderného školstva chýba ucelený koncept

Bratislava 19. novembra (TASR) - Vízii pre moderné školstvo od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) chýba ucelený koncept. Zabúda na dôležitú oblasť modernizácie duálneho vzdelávania a na prepojenie odborného školstva s praxou a trhom práce. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v reakcii na predstavený plán ministra školstva pre moderné vzdelávanie. Zároveň tvrdí, že hnutie predstaví vlastný súbor opatrení. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa.



"Oceňujeme aktívnu snahu ministra Gröhlinga zlepšiť vzdelávací systém. Ak však minister hovorí o vízii, ktorá má byť zázračným elixírom pre slovenské školstvo, musí sa dotýkať skutočného života," uviedol Majerský. Tvrdí, že jej chýba adekvátny dôraz na podporu duálneho vzdelávania, ktoré sa ukazuje ako veľmi dôležité pre uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, a preto by nemalo chýbať medzi prioritami pre školstvo. Avizované opatrenia podľa neho nevnímajú potreby zamestnávateľov.



Upozorňuje tiež na to, že Slovensko by sa malo inšpirovať úspešnými schémami v zahraničí. "Ak by boli školy, študenti i zamestnávatelia motivovaní spolupracovať, bola by to vzájomná pomoc. Na motiváciu takejto spolupráce by sa v tomto období mohli využiť prostriedky z fondu obnovy," navrhuje Majerský. Prostriedky by sa podľa neho mohli použiť na financovanie systému, ako aj na moderné technológie pre školy a firmy, ktoré sa do duálneho vzdelávania zapoja.



Mimoparlamentné KDH by zároveň privítalo, ak by debata o modernom školstve nebola zúžená len na vytrhávanie niektorých oblastí, ale stála na koncepčnom pláne. Vo vízii sa podľa hnutia objavujú nedostatky aj v oblasti primárneho a vysokého školstva. "KDH je ochotné a pripravené odborne prispieť do debaty, hnutie preto predstaví vlastný súbor opatrení pre moderné školstvo, ktoré vízia od Gröhlinga opomína," uzatvoril Majerský.



Medzi strategické opatrenia moderného školstva patria digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva či otvorenie trhu s učebnicami. Víziu, ako docieliť moderné školstvo, predstavil Gröhling. Rezort školstva si vyšpecifikoval 12 opatrení. Ako poznamenal, nepôjde o reformu, ale o súbor opatrení, ktorým sa chcú v najbližšom období venovať. Niektoré sa už podľa ministra školstva podarilo aj zrealizovať.