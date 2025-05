KDH vníma reči o zmene politického systému ako snahu odpútať pozornosť

Bratislava 22. mája (TASR) - Opozičné KDH považuje slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možných zmenách v politickom systéme za snahu prekryť neschopnosť zodpovedne riadiť štát. Hnutie zároveň deklarovalo, že ak by išlo o serióznu a odbornú diskusiu, je na ňu pripravené. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poslal komunikačný odbor KDH.



„Takéto prvoplánové návrhy premiéra považujeme v KDH za snahu prekryť neschopnosť zodpovedne riadiť štát, za dymovú clonu, a preto sa snaží odpútať pozornosť od toho, čo skutočne trápi ľudí, na to, že ide znižovať počet poslancov Národnej rady. Ide však o to, aby bol v prvom rade efektívny štát, aby dokázal utiahnuť opasok sám sebe, až potom to prenášal na obyvateľov,“ skonštatovalo hnutie. Podotklo, že premiér nemá zhodu o podobe konsolidácie ani v koalícii, a preto sa snaží odpútať pozornosť ďalšími témami, ktoré opäť vnášajú do spoločnosti napätie.



Premiér v stredu (21. 5.) informoval, že Smer-SD je pri ďalšej konsolidácii pripravený výrazne šetriť aj na štáte. Súčasťou by podľa jeho slov mohlo byť napríklad výrazné zníženie počtu štátnych úradníkov, ale aj samospráv či počtu poslancov zo 150 na 100. Zároveň hovorí o zvýšení kvóra na vstup strán do Národnej rady SR z piatich percent na sedem.