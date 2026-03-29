KDH vo voľbách neplánuje spoločnú kandidátku s inými stranami
Bratislava 29. marca (TASR) - Opozičné KDH neplánuje v parlamentných voľbách spoločnú kandidátnu listinu s inými stranami. Deklaruje, že do volieb pôjde samostatne. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia hnutia.
„KDH chce Roberta Fica (Smer-SD) demokraticky vymeniť vo voľbách. Ideme do volieb samostatne a chceme silný výsledok, ktorý prinesie Slovensku zmenu. Silné KDH vo vláde je istota, že sa bude myslieť na rodiny, naštartujeme ekonomiku a ľuďom zostane viac peňazí. Zároveň nedovolíme žiadne neoverené experimenty, ktoré by poškodili Slovensko. Spoločnú kandidátku s inými stranami neplánujeme,“ vyhlásili kresťanskí demokrati.
O možnom spájaní strán na spoločnú kandidátku hovoril v nedeľu líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Zabrániť prepadnutiu hlasov je podľa neho primárne zodpovednosťou strán, ktoré sa pohybujú na hranici zvoliteľnosti. Jednu z možností, ako sa k situácii postaviť, vidí v spájaní menších strán na jednu kandidátku. Menoval Demokratov i KDH. Šimečka zároveň zopakoval, že PS ponúkne možnosť širokej predvolebnej koalície, ak by došlo k zvýšeniu kvóra potrebného na vstup strán do parlamentu. To je dnes na hranici piatich percent. PS tiež deklaruje, že spoločné vládnutie si vie predstaviť so stranami SaS, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi.
