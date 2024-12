KDH: Vyjadrujeme ostrý nesúhlas s tým, že sa vláda vyhráža lekárom

Bratislava 8. decembra (TASR) - Ostrý nesúhlas s nedeľňajším krokom vlády týkajúci sa zdravotníkov vyjadrilo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Hovorí, že reštrikciami a hrozbou sankcií prekročil kabinet červené čiary.



"Považujeme to za zneužitie moci, nekompetentnosť vlády a jej nominantov prichádzať s koncepčnými zmenami v zdravotníctve a neschopnosť viesť konštruktívny dialóg s lekármi. Týmto vláda posúva aj v tejto sfére Slovensko k diktátorským režimom," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.



Poslanec KDH Peter Stachura si myslí, že vláda v nedeľu zvýšila napätie v zdravotníctve a vyženie ďalšie stovky lekárov a zdravotných sestier do cudziny. Poslanecký kolega František Majerský označil návrh vlády za ďalší klinec do rakvy slovenského zdravotníctva.



Vláda v nedeľu schválila návrh legislatívnych úprav, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede. Poukázal na to, že mimoriadna situácia sa má týkať konkrétnych okresov, verí však, že sa napokon vyhlasovať nebude a k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ) príde. Pripomenul, že väčšina požiadaviek odborárov je splnená alebo sa plní, vrátane tých najvážnejších. Je presvedčený, že ak naozaj nejde len o platy, na výpovede nie je dôvod.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.