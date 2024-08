KDH: Vymenovaním L. Machalu si SNS definitívne zoštátnila STVR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Pôvodne verejnoprávna inštitúcia sa stáva bábkou v rukách ministerstva kultúry a vládnej moci. Predstavitelia KDH to konštatujú v reakcii na vymenovanie členov Rady STVR, osobitne pri nominácii generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu.



"Už paragrafové znenie zákona, ktoré odstránilo konflikt záujmov pre vysokých predstaviteľov ministerstiev, naznačovalo, že snaha dosadiť si do vedenia STVR svojich ľudí sa stane skutočnosťou," poznamenal poslanec KDH a člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jozef Hajko.



KDH zároveň vyzvalo ostatných predstaviteľov vládnej koalície, aby zastavili svojvôľu SNS v bezbrehom presadzovaní politickej moci. "Z média verejnej služby sa stáva politicky kontrolovaná inštitúcia, v ktorej orgáne bude figurovať druhý najvyšší predstaviteľ ministerstva kultúry," upozornil Hajko. Poukázal tiež na to, že kroky ministerstva a personálne nominácie do Rady STVR odporujú záväzkom o zabezpečení nezávislého fungovania verejnoprávnych médií, vyplývajúcim z Európskeho aktu o slobode médií. "Budeme hľadať všetky dostupné možnosti a prostriedky, ako ešte tomuto spolitizovaniu verejnoprávneho média zabrániť," dodal Hajko.



Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vo štvrtok 1. augusta vymenovala štyroch členov Rady STVR - Petra Benčuríka, Jozefa Krošláka, Lukáša Machalu a Jarmilu Mikušovú. Troch kandidátov vymenovala na základe odporúčania výberovej komisie, štvrtého nominanta na návrh ministerstva financií. Ďalších piatich členov rady bude v septembri voliť plénum Národnej rady SR, na základe návrhu parlamentného výboru pre kultúru a médiá.