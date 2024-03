KDH: Vyšetrovanie smrti Slováka J. Chovanca nemôže odísť do stratena

Bratislava 25. marca (TASR) - Pokiaľ v prípade vyšetrovania smrti Slováka Jozefa Chovanca dôjde k ďalším prieťahom a belgické orgány nebudú riadne konať, KDH vyzve slovenské ministerstvo spravodlivosti, aby čo najskôr iniciovalo konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. Hnutie tvrdí, že vyšetrovanie smrti slovenského občana nemôže odísť do stratena.



KDH tvrdí, že ani po šiestich rokoch nie je vidno, že by vec mohla byť v dohľadnom čase spravodlivo rozhodnutá. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann rešpektuje nezávislosť justičných orgánov Belgicka. "Avšak zo všetkých dostupných informácií považujem tieto ďalšie prieťahy za neakceptovateľné. Už od začiatku prípad sprevádza množstvo otáznikov," skonštatovala. Podľa nej ide o bránenie spravodlivému konaniu bez zbytočných prieťahov, v dôsledku ktorého sa nemôžu dostať k spravodlivému záveru ani rodinní príslušníci zomretého, ani ostatní občania Slovenska.



Podpredseda KDH Viliam Karas ešte ako minister spravodlivosti žiadal o doplnenie vyšetrovacích úkonov v tejto veci. "Ak nebudú riadne konať belgické orgány, neostáva Slovenskej republike nič iné, ako iniciovať konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Verím, že tejto téme sa bude naďalej zodpovedne venovať aj naše ministerstvo spravodlivosti, prípadne štátne orgány, a využijú všetky dostupné možnosti, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť," uviedol.



Ministerstvo spravodlivosti SR zváži ďalšie kroky v súvislosti s úmrtím Chovanca v Belgicku. Rezort avizoval, že belgický súd by mal v prípade rozhodovať opäť 3. júna. Agentúra Belga pôvodne informovala, že belgický vyšetrovací súd v pondelok odložil rozhodnutie, či postúpi prípad obvinených trestnému súdu, na neurčito.



Chovanec zomrel vo februári 2018 po zatknutí belgickou federálnou políciou na bruselskom letisku Charleroi a následnom kontroverznom zákroku policajtov v cele predbežného zadržania.