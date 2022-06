KDH vyzvala MK a MF, aby konali vo veci skupovania pamiatok zahraničím

Bratislava 10. júna (TASR) - Predávať naše národné pamiatky iným štátom je neakceptovateľné, vláda musí chrániť slovenské záujmy. Vyhlásilo to mimoparlamentné KDH, ktoré vyzýva ministerku kultúry Natáliu Milanovú a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby konali vo veci skupovania slovenskej zeme a pamiatok Maďarskom. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



"Ako môže štát dopustiť predaj národných kultúrnych pamiatok ministerstvám susedných krajín, ich nadáciám či firmám? Náš štát musí jednoznačne chrániť slovenské záujmy. Vláda by mala pripraviť zákon, ktorý v úzkej spolupráci so samosprávami zabezpečí obnovu národných kultúrnych pamiatok tak, aby ani nechátrali, ani neprestali byť slovenskými," zdôraznil predseda KDH Milan Majerský.



Kresťanskí demokrati tvrdia, že Slovensko sa v uplynulom období vzdalo viacerých národných kultúrnych pamiatok. "V obci Veľký Kamenec odpredalo do zahraničných rúk klasicistický kaštieľ, zrúcaninu bývalého strážneho hradu a priľahlé pozemky, v Košiciach zasa niekdajšie sídlo jezuitskej univerzity v blízkosti Dómu sv. Alžbety. Podobný osud zasiahol aj pamiatkovo chránenú budovu v centre Košíc, ktorá bola bývalým sídlom Ústavného súdu SR. Nehnuteľnosti na území SR sa stali majetkom maďarského ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí resp. rezortu príbuznej nadácii či firme," tvrdí KDH.



Slovensko si podľa hnutia ctí všetky menšiny žijúce na jeho území a vytvára podmienky pre ich rozvoj. "To však neznamená, že máme rozpredávať našu zem a naše pamiatky zahraničným subjektom," dodali.