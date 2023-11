KDH vyzvalo Dolinkovú, aby zverejnila rozhodnutia ku dvom nemocniciam

Bratislava 29. novembra (TASR) - Opozičné KDH opätovne vyzvalo ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby rezort zverejnil všetky relevantné dokumenty a predovšetkým rozhodnutia, na základe ktorých zaradil Kardiocentrum Agel Košice a Nemocnicu Bory do siete nemocníc. Upozornilo, že napriek prísľubom stále nie sú zverejnené. Rezort zdravotníctva reagoval, že dokumenty sú dostupné na webe.



"Na webovej stránke ministerstva zdravotníctva nenájdeme zverejnené odborné posúdenie, na základe ktorého došlo k zaradeniu predmetných nemocníc do siete. Tento dokument je kľúčový pre posúdenie efektívnosti a hospodárnosti takéhoto kroku. Na webe ministerstva dodnes chýbajú aj iné dokumenty, ktoré podľa zákona mali byť zverejnené," uviedol poslanec KDH a jeho expert na zdravotníctvo Peter Stachura. Hnutie podotklo, že ide o neodborné a netransparentné konanie, čo je v rozpore so sľubmi vlády v jej programovom vyhlásení.



Ministerstvo zdravotníctva v reakcii pre TASR uviedlo, že dokumenty sú zverejnené na webe. "Dokumenty k predmetným rozhodnutiam sú zverejnené na webe ministerstva zdravotníctva," uviedli z komunikačného odboru rezortu.