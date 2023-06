KDH vyzvalo NR SR, aby nepodporili novelu o zdravotných poisťovniach

Bratislava 11. júna (TASR) - Mimoparlamentné KDH vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby v druhom čítaní nepodporili novelu zákona o zdravotných poisťovniach z dielne SaS. TASR o tom informovali v nedeľu z KDH.



"V situácii, keď sa slovenské zdravotníctvo utápa v dlhoch a najväčšia univerzitná nemocnica je zatopená po jednej búrke, keď chýbajú peniaze na nové lieky a ľudia si musia stále viac priplácať za zdravotnú starostlivosť, je takýto návrh cynický a neprijateľný," uviedol Peter Stachura, ktorý sa v KDH orientuje na oblasť zdravotníctva. Ako doplnil, občania cítia neistotu a problémy v celom zdravotníctve. Preto v KDH nerozumejú snahe SaS, Hlasu-SD a Smeru-SD zdvojnásobiť povolenú výšku zisku zdravotných poisťovní.



KDH dôrazne žiada, aby bolo zachované percento odvodov, ktoré sú zdravotné poisťovne povinné vynaložiť na zdravotnú starostlivosť. "Peniaze z verejného zdravotného poistenia majú slúžiť všetkým na pokrytie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, čo je zrejme v rozpore so záujmami, ktoré poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS), za asistencie strán hlásiacich sa k sociálnej demokracii, reprezentuje," uzavrel Stachura.



Poslanci Národnej rady SR v máji posunuli do druhého čítania novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú predložila Bittó Cigániková. Cieľom návrhu je zmena právnej úpravy regulácie zisku zdravotných poisťovní "na základe kritérií kvality, ktoré budú reflektovať najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky a budú stanovované tak, aby pokrývali najpálčivejšie problémy slovenského zdravotníctva a pacientov".



Ďalšie zvýšenie ziskov zdravotných poisťovní nijak nepomôže občanom ani slovenskému zdravotníctvu. Naopak, profitovať z neho budú akcionári súkromných zdravotných poisťovní. Upozorňuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V liste vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby zvážili prijatie novely, ktorá má zvýšiť zisk zdravotných poisťovní. Mimoparlamentná strana Demokrati vyzvala SaS, aby z parlamentu stiahli túto novelu zákona.



Z SaS v sobotu (10. 6.) pre TASR potvrdili, že sa k téme vyjadria budúci týždeň počas tlačovej konferencie.