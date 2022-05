KDH vyzýva, aby sa neznižoval rozpočet vysokým školám

Bratislava 24. mája (TASR) - Rozpočet pre vysoké školy by sa nemal znižovať, naopak, je potrebné kompenzovať im nárast cien energií. Myslí si to mimoparlamentné KDH, ktoré preto apeluje na ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS).



"Medziročný aktuálny pokles dotácie pre verejné vysoké školy je 27 miliónov eur a deficit z roku 2021 je vo výške ďalších 18 miliónov eur. Spolu s odhadom zvýšených nákladov na energie bude schodok vo financovaní vysokých škôl predstavovať celkový deficit viac než 60 miliónov eur," vysvetlil člen predsedníctva KDH Marek Šmid.



Hnutie zdôrazňuje, že ak vláde ide úprimne o reformu vysokého školstva, musí zabezpečiť primerané financovanie a zároveň riešiť zvýšené náklady na energie. Vyzýva k prijatiu opatrení, na základe ktorých sa dotácia vysokým školám nebude môcť znižovať. Medziročne by mala byť podľa nich prinajmenšom zvýšená o infláciu, a tiež dohodnutú minimálnu reálnu sumu.