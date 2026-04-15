KDH vyzýva Fica, aby vysvetlil slová Magyara o zvážaní migrantov
Bratislava 15. apríla (TASR) - Opozičné KDH vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vysvetlil slová lídra víťaznej strany Tisza a kandidáta na maďarského premiéra Pétera Magyara. Podľa KDH z nich vyplýva, že zvážanie migrantov na slovenské hranice bolo pred poslednými slovenskými voľbami organizované. Hnutie Slovensko tvrdí, že migračná vlna nebola náhodná, ale výsledok politického kalkulu, a hovorí o vedome vytvorenej kríze.
„KDH iniciuje zvolanie brannobezpečnostného výboru a predvolanie premiéra a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD, pozn. TASR) v tejto veci. Budeme sa pýtať otázky: zabezpečil Robert Fico migrantov na hraniciach, aby strašil ľudí a manipuloval náladami? Už mu migranti na Slovensku nevadia, pokiaľ pomôžu jeho politickým cieľom? Ovplyvňovalo tak Maďarsko za Viktora Orbána slovenské voľby?“ uviedla členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Andrea Turčanová (KDH).
Hnutie Slovensko tvrdí, že slová Magyara potvrdili, že migračná vlna pred slovenskými voľbami nebola náhoda, ale výsledok „politického kalkulu“. „Už počas zhoršenej situácie na slovensko-maďarskej hranici sme upozorňovali, že masívny príchod migrantov zo srbsko-maďarskej schengenskej hranice nie je náhoda. Dnes máme potvrdenie, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána systematicky prepúšťalo viac ako 2200 prevádzačov a zároveň umožňovalo presun migrantov smerom na Slovensko,“ tvrdí bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). Hnutie zároveň vyzýva na dôkladné prešetrenie celej veci.
Mimoparlamentná strana Demokrati hovorí o vážnom podozrení zo zneužitia témy migrácie na politické účely. Podľa predsedu strany Jaroslava Naďa mohlo ísť aj o zasahovanie cudzej moci do predvolebnej kampane a celá vec môže mať aj trestnoprávnu rovinu. „Fico pre kampaň ohrozil bezpečnosť SR spolčením sa s cudzou mocou. S Orbánom navozili tisícky migrantov na územie SR, aby mal predvolebnú kampaň. Toto má nielen politický rozmer, ale som presvedčený, že má aj trestnoprávnu rovinu, a zvažujeme podanie trestného oznámenia,“ uviedol.
Magyar vo svojom vyjadrení uviedol, že na rozdiel od doterajšieho premiéra Maďarska Viktora Orbána nevypustí 2200 právoplatne odsúdených prevádzačov migrantov z maďarských väzníc. Zároveň povedal, že „neprivezieme migrantov na slovenské hranice, ak by si to vyžadoval záujem nášho ‚soci-kamaráta‘ vo volebnej kampani.“
