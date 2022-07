Reakcie mimoparlamentných strán na rozhodnutie SaS

Spolu: Ultimátum je jednou z posledných šancí, ako uchovať demokratickú koalíciu

L. Sólymos: Nová koaličná zmluva nič nevyrieši

Bratislava 6. júla (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva koalíciu, aby sa správala zodpovedne a namiesto vedenia neustálych konfliktov pomáhala ľuďom riešiť vážne problémy, ktorým musia čeliť. Strana tak reaguje na rozhodnutie SaS vypovedať koaličnú zmluvu. Stanovisko KDH poskytla TASR jeho hovorkyňa Lenka Halamová.odkazuje hnutie.Občania na Slovensku si podľa neho zaslúžia, aby sa vláda a parlament pri riadení krajiny vrátili k štandardným a overeným procesom a úlohám, pre ktoré dostali mandát. Ľudia podľa KDH nemôžu byť rukojemníkom nezodpovednosti vládnych predstaviteľov.Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické reálie a z ktorej vyplynie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Rozhodnutie strana prijala na stredajšej mimoriadnej rozšírenej republikovej rade.Ak by OĽANO požadovalo vzápätí odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka, bude o tom šéf SaS rozmýšľať, keď to bude na stole. Svoje požiadavky plánuje strana predostrieť premiérovi písomne, aby sa aj na ich základe pripravila nová koaličná zmluva.Predsedníctvo OĽANO aj Heger apelovali počas dňa na SaS, aby v koalícii zotrvala. Odchod Matoviča z vlády predsedníctvo hnutia odmieta. Nesúhlasí ani s predčasnými voľbami.Ultimátum, ktoré dala strana SaS hnutiu OĽANO, predstavuje jednu z posledných šancí, ako uchovať pri moci demokratickú koalíciu. V reakcii na rozhodnutie SaS o vypovedaní koaličnej zmluvy to skonštatoval predseda mimoparlamentnej strany Spolu a poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár. Postoju SaS rozumie, demokrati by mali začať rokovania o spoločnom postupe.uviedol Kollár.Podľa strany bude bez ohľadu na to, ako sa OĽANO rozhodne, potrebné začať rokovanie demokratických politických síl s cieľom vytvoriť širšiu alternatívu voči nedemokratickej koalícii populistov a extrémistov.odkázal Kollár.Nová koaličná zmluva nič nevyrieši. Myslí si to predseda republikovej rady mimoparlamentnej Aliancie László Sólymos. Uviedol to v reakcii na rozhodnutie SaS vypovedať súčasnú koaličnú zmluvu. Predseda Alancie Krisztián Forró hovorí o ďalších dvoch premrhaných mesiacoch. Predseda platformy Most-Híd Konrád Rigó je presvedčený, že ak SaS nechce ako politický projekt skončiť na úplnom dne, svoj odchod už nemôže odsúvať. Ich stanovisko poskytla TASR hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.povedal Sólymos.Pripomenul, že v spore stoja proti sebe lídri dvoch najsilnejších koaličných strán. Preto podľa neho nezáleží na tom, či v súboji budú pokračovať ako ministri, predsedovia poslaneckých klubov alebo "pešiaci" v poslaneckých laviciach. Do volieb sa podľa neho nezmení nič. Hovorí o agónii, ktoráForró hovorí o ďalších dvoch premrhaných mesiacoch po dvoch rokoch hašterenia a neplodných hádok, a to v čase, keď je polovica krajiny v štrajkovej pohotovosti. Podľa Rigóa nie je čas na neodborné správanie sa koaličných partnerov.odkázal Rigó.