KDH vyzýva koalíciu, aby umožnila rokovanie o odvolávaní ministrov

Bratislava 20. augusta (TASR) - Opozičné KDH vyzýva vládnu koalíciu, aby umožnila rokovanie Národnej rady (NR) SR na mimoriadnych schôdzach k odvolávaniu ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a k odvolávaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Neumožniť rokovanie je podľa šéfa KDH Milana Majerského dehonestujúce pre parlamentnú politiku.



"Je veľmi dôležité vrátiť politiku do parlamentu a rešpektovať zmysel a funkčnosť parlamentných inštitúcií, a preto vyzývame vládnu koalíciu, aby otvorila schôdzu parlamentu k obom odvolávaniam a začala štandardnú parlamentnú diskusiu," uviedol Majerský na sociálnej sieti.



Koalícia sa podľa KDH nemôže čudovať, že sa politika posúva do ulíc na protesty, keď nechce diskutovať v parlamente, teda na mieste, ktoré je na to určené. "Ak koalícia nechce, aby sa robila politika v uliciach, mala by koalícia umožniť opozícii robiť politiku v parlamente," dodal Majerský. Susko aj Šimkovičová by mali podľa neho komunikovať aj v parlamente.



V utorok sa v NR SR nepodarilo začať odvolávanie Suska ani Šimkovičovej. Na mimoriadnych schôdzach sa totiž neprezentovalo dostatok poslancov, ďalší pokus začať schôdze bude v stredu (21. 8.). Šimkovičovej opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle (SND) a Slovenskej národnej galérii (SNG). Suska kritizujú za presadenie trestných kódexov a aj za to, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obaja ministri deklarujú, že majú právo na tieto kroky vo svojich rezortoch a tvrdia, že konajú zákonne. Dôvod na ich odvolanie nevidí ani premiér Robert Fico (Smer-SD).