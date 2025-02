KDH vyzýva opozíciu, aby neprišla na prípadnú schôdzu k voľbe predsedu

Bratislava 28. februára (TASR) - Opozičné KDH vyzýva ostatné strany v opozícii, aby sa ich poslanci nezúčastnili na prípadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, na ktorej by sa mal voliť nový predseda parlamentu. Informovali o tom z komunikačného oddelenia hnutia. Kancelária NR SR pre TASR reagovala, že aktuálne návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze neeviduje.



KDH zdôraznilo, že opoziční poslanci by na schôdzu nemali prísť, keďže má ísť o "vlastný test" koalície, či ešte vie vládnuť. "V KDH nevidíme dôvod im pri tomto teste asistovať," dodali z hnutia.



Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v piatok deklaroval, že urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konala voľba predsedu NR SR. Chcel by preto zasadnutie parlamentu už v utorok (4. 3.). Podľa koaličnej zmluvy patrí post šéfa NR SR Hlasu-SD a nominantom je Richard Raši, ktorý pôsobí ako minister investícií. Prípadnú voľbu predsedu parlamentu by Šutaj Eštok považoval za symbol stabilizovania koalície.



Odbor komunikácie kancelárie NR SR uviedol, že návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze momentálne neeviduje. "O prípadnom zvolaní akejkoľvek schôdze o nej budeme včas informovať," uviedli z odboru komunikácie kancelárie NR SR.



Poslanci z hnutia Slovensko sa na voľbe predsedu NR SR nezúčastnia. "Hnutie Slovensko nebude pomáhať vládnej koalícii v tom, aby sa 'pobratala' dokopy," uviedol v stanovisku šéf hnutia Igor Matovič. Kritizuje, že koalícia si nevedela za desať mesiacov zvoliť predsedu parlamentu a namiesto toho sa hádala. "Pevne verím, že v opozícii sa nenájde nikto, kto by sa na tejto fraške zúčastnil," dodal Matovič.



Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) nevidí nateraz dôvod zúčastniť sa na prípadnej schôdzi. Je presvedčená, že nominanta Hlasu nikto z opozície nepodporí. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poukázal na to, že na zvolenie nového šéfa NR SR je potrebných 76 hlasov poslancov. "Či sa opozícia nezúčastní, bude hlasovať proti, zdrží sa, zoberie lístky a vynesie ich von, všetko má rovnaký efekt. Koalícia potrebuje 76, v tejto chvíli má 76. Ak chce, môže si ho zvoliť, my nemáme dôvod im v tom pomáhať," dodal na piatkovej tlačovej konferencii.



Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) si myslí, že je to otázka na koalíciu, aby ukázala, že má potrebnú silu na zvolenie predsedu parlamentu. K otázke, či bude celý proces jednoduchý a hladký sa však stavia skepticky.