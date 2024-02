KDH vyzýva premiéra, aby zvolal okrúhly stôl k nemocnici v Bratislave

Bratislava 14. februára (TASR) - KDH vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby zvolal okrúhly stôl so všetkými relevantnými politickými stranami k novej univerzitnej nemocnici v Bratislave. V tejto veci sa naňho obracia listom. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) reagovala, že sa možného okrúhleho stola rada zúčastní a bude o téme diskutovať.



"Národná koncová nemocnica tu nestojí, hoci o nej rozprávame už 42 rokov," poznamenal predseda KDH a poslanec parlamentu Milan Majerský. Chce, aby sa na okrúhlom stole rozhodlo o mieste výstavby nemocnice. Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura upozornil na to, že lokalita dosiaľ nie je známa. "Dohodnime sa kde a ako bude vyzerať národná koncová univerzitná nemocnica a uzavrime dohodu naprieč politických spektrom, ktorá sa nebude meniť ani so zmenou na čele ministerstva či vlády," uzavrel.



Šéfka rezortu zdravotníctva začiatkom mesiaca uviedla, že verí, že rozhodnutie o finálnej podobe nemocnice prijme vláda v prvom kvartáli. S výstavbou sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Dolinková neskôr pripustila, žeby sa mohla vybudovať aj inde. Bližšie lokalitu špecifikovať nechcela.