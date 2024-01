KDH vyzýva rezort vnútra o zverejnenie dychovej skúšky Andreja Danka

Bratislava 14. januára (TASR) - Opozičné KDH vyzýva Ministerstvo vnútra (MV) SR, aby zverejnilo, či sa podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) podrobil dychovej alebo krvnej skúške na alkohol. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. Z ministerstva reagovali, že šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nemá právomoc vydať pokyn na zverejnenie informácií z prebiehajúceho vyšetrovania.



"MV a polícia pri väčšine dopravných nehôd zverejňujú, či sa vinník podrobil skúške na alkohol a ako daná skúška dopadla, no pri Andrejovi Dankovi záhadne obe zložky mlčia," povedal Majerský. Obrátil sa preto s otázkou na rezort vnútra, ktorý má podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnosť informáciu zverejniť. Verí, že sa tak stane bezodkladne.



"Minister vnútra nijakým spôsobom nevstupuje do vyšetrovania, nemá prístup do vyšetrovacieho spisu a nemá ani právomoc vydať pokyn na zverejnenie informácií z prebiehajúceho vyšetrovania," reagoval pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.



Danko spôsobil nehodu v bratislavskej Dúbravke vo štvrtok 11. januára. Magistrát hlavného mesta SR informoval o poškodení semafora až s odstupom času. Tvrdí, že škodu zaplatí a je súčinný pri vyšetrovaní okolnosti nehody. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka oznámil, že sa začne trestné stíhanie vo veci poškodzovania a ohrozovania prevádzky verejnoprospešného zariadenia.



Na zverejnenie výsledkov dychovej skúšky Danka vyzval v nedeľnej diskusnej relácii aj podpredseda parlamentu Michal Šimečka (Progresívne Slovensko).