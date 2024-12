KDH vyzýva Šaška na zaujatie stanoviska k situácii s lekármi

Bratislava 30. decembra (TASR) - Opozičné KDH vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na zaujatie stanoviska k situácii s výpoveďami lekárov a o ubezpečenie verejnosti, že zdravotná starostlivosť bude od 1. januára 2025 zachovaná tak, ako doposiaľ. Ministerstvo zdravotníctva v pondelok pre TASR uviedlo, že situáciu aktívne rieši.



"Očakávali sme, že ministerstvo zdravotníctva má dodatky k zmluvám, ktoré viedli k dohode medzi Lekárskym odborovým združením a ministerstvom zdravotníctva, prerokované so všetkými dotknutými nemocničnými zariadeniami. Podľa našich informácií to tak nie je. Je nám ľúto, že sa v období medzi sviatkami opäť traumatizuje verejnosť. Žiadame ministra Šaška, aby túto skutočnosť bezodkladne vysvetlil," uviedol poslanec Národnej rady SR za KDH Peter Stachura.



Rezort zdravotníctva v pondelok pre TASR uviedol, že situáciu aktívne rieši a rokuje so všetkými poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. Verí, že dôjde k vzájomnému kompromisu a zmieru v zdravotníctve.



Lekárske odborové združenie (LOZ) v pondelok pre TASR potvrdilo, že od 1. januára 2025 hrozí, že vyše 3300 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Zdôvodňuje to tým, že zhruba 20 lekárov stále s nemocnicami spoločností Agel a Penta Hospitals neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo LOZ s ministerstvom zdravotníctva.