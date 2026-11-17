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KDH vyzýva vládu, aby nespolupracovala s Ruskom, kým neukončí vojnu
Kresťanskí demokrati chcú zároveň v NR SR presadiť uznesenie, ktoré hovorí o návrate unesených ukrajinských detí z Ruska späť na Ukrajinu.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Opozičné KDH vyzýva vládu, aby nespolupracovala s Ruskom, kým Rusko neukončí vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii predseda strany Milan Majerský. Reagoval na rokovanie vlády, na ktorom ministri odobrili výsledky zasadnutia komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. KDH takisto predkladá do Národnej rady (NR) SR uznesenie o návrate unesených ukrajinských detí z Ruska späť na Ukrajinu.
„Vyzývame vládu, aby nespolupracovala s Ruskom, kým Rusko neskončí túto vojnu,“ vyhlásil Majerský a obrátil sa aj na členov vlády za Hlas-SD, aby spoluprácu nepodporili. „Ak chcú hovoriť o tom, že Rusko je agresor, musia to pomenovať aj skutkami, nielen slovami,“ dodal. Pripomenul, že gesto spolupráce s Ruskom vidia aj naši spojenci na Západe. „Ten, kto podáva ruku agresorovi, nerobí v žiadnom prípade ani o trochu našu domovinu bezpečnejšou,“ skonštatoval.
Šéf KDH upozornil, že vládny kabinet rokuje o spolupráci s Ruskom v Deň boja za slobodu a demokraciu. „Pred 37 rokmi, v novembri 1989, sme si vybrali slobodu a demokraciu. Vybrali sme si Západ. Dnes si vybrala táto vláda, ale nie je to Západ,“ skonštatoval. „Chceli sme od samého počiatku patriť do slobodnej Európy, kde človek bude môcť slobodne povedať to, čo si myslí, to, ako uvažuje, že si bude môcť slobodne vybrať z politických strán v slobodných voľbách. Nič z toho nie je však zadarmo a nič z toho nie je navždy. Sloboda sa stráca, keď sa ľudia boja ozvať. A preto sa dnes ozývame po týchto 37 rokoch opäť,“ vyhlásil Majerský s tým, že treba mať odvahu pomenovať pravým menom veci, ktoré sa nám v tejto krajine nepáčia.
Kresťanskí demokrati chcú zároveň v NR SR presadiť uznesenie, ktoré hovorí o návrate unesených ukrajinských detí z Ruska späť na Ukrajinu. „Druhá časť odsudzuje europoslancov a ich konanie v Európskom parlamente za Smer a Republiku, ktorí boli proti tomuto uzneseniu alebo zaň nehlasovali,“ ozrejmil Majerský.
Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. Vyplýva to z informácie o 22. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie. Toto zasadnutie sa konalo 26. októbra v Moskve. Ďalšie zasadnutie komisie má byť v roku 2027 na Slovensku.
„Vyzývame vládu, aby nespolupracovala s Ruskom, kým Rusko neskončí túto vojnu,“ vyhlásil Majerský a obrátil sa aj na členov vlády za Hlas-SD, aby spoluprácu nepodporili. „Ak chcú hovoriť o tom, že Rusko je agresor, musia to pomenovať aj skutkami, nielen slovami,“ dodal. Pripomenul, že gesto spolupráce s Ruskom vidia aj naši spojenci na Západe. „Ten, kto podáva ruku agresorovi, nerobí v žiadnom prípade ani o trochu našu domovinu bezpečnejšou,“ skonštatoval.
Šéf KDH upozornil, že vládny kabinet rokuje o spolupráci s Ruskom v Deň boja za slobodu a demokraciu. „Pred 37 rokmi, v novembri 1989, sme si vybrali slobodu a demokraciu. Vybrali sme si Západ. Dnes si vybrala táto vláda, ale nie je to Západ,“ skonštatoval. „Chceli sme od samého počiatku patriť do slobodnej Európy, kde človek bude môcť slobodne povedať to, čo si myslí, to, ako uvažuje, že si bude môcť slobodne vybrať z politických strán v slobodných voľbách. Nič z toho nie je však zadarmo a nič z toho nie je navždy. Sloboda sa stráca, keď sa ľudia boja ozvať. A preto sa dnes ozývame po týchto 37 rokoch opäť,“ vyhlásil Majerský s tým, že treba mať odvahu pomenovať pravým menom veci, ktoré sa nám v tejto krajine nepáčia.
Kresťanskí demokrati chcú zároveň v NR SR presadiť uznesenie, ktoré hovorí o návrate unesených ukrajinských detí z Ruska späť na Ukrajinu. „Druhá časť odsudzuje europoslancov a ich konanie v Európskom parlamente za Smer a Republiku, ktorí boli proti tomuto uzneseniu alebo zaň nehlasovali,“ ozrejmil Majerský.
Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. Vyplýva to z informácie o 22. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie. Toto zasadnutie sa konalo 26. októbra v Moskve. Ďalšie zasadnutie komisie má byť v roku 2027 na Slovensku.