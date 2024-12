KDH vyzýva vládu na dohodu s LOZ, lekárov zároveň na ústretovosť

Bratislava 7. decembra (TASR) - Opozičné KDH vyzýva vládu, aby sa bezodkladne dohodla s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Lekárov zároveň vyzýva na ústretovosť a konštruktívny prístup. Hnutie považuje za neprípustné, aby mal pre neochotu oboch strán dospieť k dohode trpieť slovenský pacient. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



"Naše hnutie dôrazne odmieta hazardovanie so zdravím občanov v prípade, ak k dohode v najbližších dňoch nedôjde. Ani mimoriadna situácia, ani núdzový stav tento problém nevyriešia. Aktuálne patová situácia môže spôsobiť vážne ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku - a to je neprípustné," poznamenal poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský.



Hnutie zároveň deklaruje, že je pripravené na okamžité prerokovanie ďalších legislatívnych úprav, ktoré by prispeli k vzájomnej dohode, a to aj na prípadnej mimoriadnej schôdzi parlamentu. "Rovnako vyzývame predsedu zdravotníckeho výboru, aby zvolal riadny zdravotnícky výbor k financovaniu nemocníc ako jednej z hlavných požiadaviek LOZ. Pacienti na Slovensku doplácajú na naše zhoršujúce sa zdravotníctvo už dnes - a po novom roku sa nemôže stať, že ich ani v akútnych situáciách nebude mať kto ošetriť," dodal poslanec Peter Stachura.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi v roku 2022 podpísal vtedajší vládny kabinet. Lekárom vyprší výpovedná lehota koncom decembra.