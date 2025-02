KDH: Zámer výstavby prečerpávacej stanice Málinec je nejasný

Bratislava 10. februára (TASR) - Plánovaná výstavba prečerpávacej stanice Málinec, ktorej investičné náklady sa odhadujú na 2,4 miliardy eur, vyvoláva množstvo otázok a pochybností. V súvislosti s týmto projektom neprebehla potrebná a dostatočná diskusia, nie je jasný zámer výstavby ani spôsob financovania. Uviedlo to v pondelok opozičné KDH, ktoré žiada o bezodkladné informovanie verejnosti o tom, ako štát využíva verejné zdroje a akým spôsobom sa bude vyvíjať infraštruktúra Slovenska.



"Nevyhnutnou podmienkou takejto investície musí byť široká spoločenská diskusia, aby bolo jednoznačne preukázané, že ide o projekt v prospech občanov a nie o netransparentné záujmy úzkej skupiny investorov. Vyzývame preto zodpovedné orgány, aby neodkladne poskytli všetky relevantné informácie a umožnili verejnú diskusiu o tejto strategickej investícii. Za týmto účelom plánujeme zvolať mimoriadny Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie," povedal podpredseda KDH Marián Čaučík.



Po nedávnej ceste premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Číny vznikajú podľa hnutia pochybnosti, či projekt nie je jedným z výsledkov rokovaní so zahraničnými investormi. Ekonomické ukazovatele navyše podľa kresťanských demokratov naznačujú, že ide o mimoriadne náročný projekt, ktorý môže presahovať finančné kapacity štátneho podniku. V tejto súvislosti vzniká otázka, či realizáciu tejto investície neprevezme iný subjekt, doplnilo KDH.