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KDH: Zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia treba odmietnuť
Kresťanskí demokrati upozorňujú, že ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch manželstvá osôb rovnakého pohlavia.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Opozičné KDH súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s Ústavou SR a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.
Predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský tvrdí, že súčasný právny stav je v tejto otázke jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. „Slovenská ústava aj vďaka vytrvalej politickej práci KDH jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní statusu quo,“ zdôraznil Majerský. KDH preto žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby v tejto veci bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady budú postupovať v súlade so zákonom a tieto žiadosti zamietnu.
Kresťanskí demokrati upozorňujú, že ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Súdny dvor svojou judikatúrou nemôže podľa hnutia nahradiť demokratické rozhodnutie slovenského parlamentu v otázkach rodinného práva ani vytvoriť právnu úpravu, ktorú Slovensko neprijalo.
„Úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Európska únia môže konať iba v medziach právomocí, ktoré jej zverili členské štáty v zakladajúcich zmluvách,“ dodal podpredseda KDH Viliam Karas.
Predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský tvrdí, že súčasný právny stav je v tejto otázke jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. „Slovenská ústava aj vďaka vytrvalej politickej práci KDH jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní statusu quo,“ zdôraznil Majerský. KDH preto žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby v tejto veci bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady budú postupovať v súlade so zákonom a tieto žiadosti zamietnu.
Kresťanskí demokrati upozorňujú, že ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Súdny dvor svojou judikatúrou nemôže podľa hnutia nahradiť demokratické rozhodnutie slovenského parlamentu v otázkach rodinného práva ani vytvoriť právnu úpravu, ktorú Slovensko neprijalo.
„Úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Európska únia môže konať iba v medziach právomocí, ktoré jej zverili členské štáty v zakladajúcich zmluvách,“ dodal podpredseda KDH Viliam Karas.