Reakcie slovenských politikov na zvolenie D. Trumpa za prezidenta USA

Bratislava 20. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini verí, že nový prezident Spojených štátov amerických Donald Trump bude schopný hľadať a nachádzať spoločné diplomatické riešenia problémov tak, aby bol výsledok prospešný pre Slovensko aj USA, ako sa na spojencov patrí. Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti.



"Gratulujem prezidentovi Trumpovi k jeho inaugurácii," zablahoželal Pellegrini.



Šutaj Eštok: Od Trumpa očakávame jediné, aby prišiel do Európy mier



Od nového prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa očakávame hlavne to jediné a najpodstatnejšie, aby prišiel do Európy mier. Je dnes jedinou alternatívou nielen pre Ukrajinu a Rusko. Je to aj náš národno-štátny a ekonomický záujem. Minister vnútra a šéf koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na Trumpovu pondelňajšiu inauguráciu.



"Amerika má svojho prezidenta. Donald Trump nebude ľahkým partnerom ani politickým protivníkom. S nástupom Donalda Trumpa môžeme očakávať, že prichádza nová éra. Éra, v ktorej si budú aj Američania znova vážiť partnerov," konštatoval Šutaj Eštok.



KDH želá D. Trumpovi, aby sa dokázal zasadiť za mier pre Ukrajinu i celý svet



Opozičné KDH želá novému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, aby sa dokázal zasadiť za mierové riešenie a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu i celý svet, a aby nedochádzalo ani k polarizovaniu americkej spoločnosti a prispel k jej upokojeniu. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Kovár.



"KDH želá Donaldovi Trumpovi, aby po prebratí úradu aj napriek niektorým doterajším vyjadreniam pokračoval v posilňovaní transatlantických vzťahov, ktoré sú nenahraditeľným pilierom ochrany demokracie a kolektívnej bezpečnosti," deklarovali kresťanskí demokrati.



Zároveň dúfajú, že Trumpova administratíva bude udržiavať doterajšie vzájomne výhodné ekonomické vzťahy s Európskou úniou a bude podporovať nehatenú obchodnú výmenu. "Toto je v záujme Európskej únie i Slovenskej republiky," doplnili.



Republikán Trump v rotunde amerického Kapitolu v pondelok napoludnie miestneho času (18.00 h SEČ) zložil slávnostnú prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa tak 47. prezidentom Spojených štátov amerických.