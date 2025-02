KDH žiada k baterkárni pri Šuranoch dopadovú štúdiu

Bratislava 26. februára (TASR) - Opozičné KDH má v súvislosti s výstavbou závodu spoločnosti Gotion InoBat Batteries pri Šuranoch viacero otázok. V mene občanov chce napríklad vedieť, aké majú záruky, že bude dostatočne precízne vypracovaná dopadová štúdia na životné prostredie. Informoval o tom v stredu komunikačný odbor KDH.



"Po dnešnom stretnutí premiéra Fica s investormi baterkárne v Šuranoch predseda vlády uviedol, že je pripravený zodpovedať všetky otázky týkajúce sa tejto výstavby. Preto by sme chceli aj v mene mnohých obyvateľov Šurian a okolia, ktorí vyjadrili pochybnosti týkajúce sa výstavby, zopakovať otázky, ktoré KDH v súvislosti s touto investíciou kladie už rok a na ktoré sme dodnes nedostali odpovede," uviedlo hnutie.



Poukázalo napríklad na to, že vybrané miesto v okolí Šurian disponuje najbonitnejšou pôdou a vzácnymi zdrojmi vody. KDH by preto chcelo vedieť, prečo sa neuvažuje o inom mieste výstavby baterkárne. Taktiež sa pýta, či sú v súvislosti s prípadnou výrobou autobatérií zazmluvnené dostatočné odbytištia produktov.



"Akým spôsobom sa premiér plánuje vysporiadať s faktom oficiálne komunikovaným zo strany Spojených štátov, že pravdepodobne nebudeme môcť vyvážať autá alebo súčiastky vyrobené spoločnosťou Gotion do USA pre zaradenie tejto spoločnosti a jej obchodných reťazcov na sankčný zoznam? Už dnes sa spoločnosť Gotion nemôže zúčastňovať na verejnom obstarávaní v USA. Dôvody sú používanie otrockej ľudskej práce v Číne a bezpečnostné hrozby zo strany tejto spoločnosti," dodalo KDH.



V tejto súvislosti je podľa hnutia dôležitý fakt, že automobily a autosúčiastky tvoria gro slovenského exportu do USA a tuzemská ekonomika je na exporte do USA závislá najviac zo všetkých štátov EÚ.



Vláda budúci týždeň vyhlási výstavbu závodu spoločnosti Gotion InoBat Batteries pri Šuranoch za strategickú investíciu. Uviedol to v stredu na Úrade vlády SR premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti. Oficiálne otvorenie staveniska závodu by sa podľa jeho slov malo uskutočniť koncom apríla.