< sekcia Slovensko
KDH žiada od K. Šaška vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej služby
Na výstavbu nových 58 staníc ZZS pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 30 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Opozičné KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Poslanci František Majerský a Peter Stachura (obaja KDH) tvrdia, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu „sfušovala“. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Na výstavbu nových 58 staníc ZZS pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 30 miliónov eur. Z toho 18 budov mala postaviť žilinská firma. „Podľa našich informácií má 14 zamestnancov, z toho sú traja riaditelia a 11 zamestnanci sú ľudia, ktorí stavajú stavby,“ povedal Stachura.
Pokračuje, že firma získala zákazku v marci 2025. Dôvodom podľa Stachuru bolo, že deklarovala výstavbu 18 staníc za šesť mesiacov. „Vyhrala firma, ktorá, paradoxne, nebola najlacnejšia, vyhrala ju s vyššou cenou ako lacnejšia firma, ale sľúbila, že bez subdodávateľov, teda nebude na to používať ďalšie iné firmy, za šesť mesiacov postaví 18 relatívne väčších rodinných domov,“ skonštatoval poslanec. Dodal, že budovy mala firma odovzdať v októbri 2025.
Operačné stredisko (OS) ZZS následne podľa Stachuru zistilo, že stanice sú nedostavané a na ich dokončení sa nepracuje. „Operačné stredisko chcelo vypovedať s touto neserióznou firmou zmluvu, ale ministerstvo zdravotníctva podľa našich informácií povedalo, nechajte to tak,“ poznamenal. Stachura tiež tvrdí, že firma porušila svoj sľub a na pomoc si prizvala subdodávateľov, ktorí sa aktuálne sťažujú, že im nezaplatili za ich prácu. Firma si tiež podľa Stachuru mala od OS ZZS vypýtať milión eur navyše. „Jeden milión eur im odmietlo zaplatiť, no a preto vypovedala firma zmluvu,“ podotkol poslanec.
Oficiálny míľnik plánu obnovy na odovzdanie stavieb je stanovený na 30. júna 2026. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať.
KDH chce vedieť či rezort na jeseň minulého roka vedel o nekvalitných prácach a meškaní firmy, no napriek tomu bránil OS ZZS od zmluvy odstúpiť. Ďalej, či sa Šaško alebo niekto zo strany Hlas pozná s majiteľmi firmy a či sa zúčastnil funkcionár Hlasu opakovane na rokovaniach o výstavbe týchto budov za účasti firmy. Poslanci sa pýtajú, či sa stihnú budovy záchraniek reálne postaviť do 30. júna. Taktiež, že ak sa termín nestihne a prepadnú prostriedky z plánu obnovy, kto nahradí finančnú škodu štátnemu rozpočtu. Zároveň chcú vedieť, či Šaško nariadi okamžitý audit na OS ZZS a ministerstve za obdobie posledných dvoch rokov a vyvodí hmotnú aj politickú zodpovednosť.
Na výstavbu nových 58 staníc ZZS pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 30 miliónov eur. Z toho 18 budov mala postaviť žilinská firma. „Podľa našich informácií má 14 zamestnancov, z toho sú traja riaditelia a 11 zamestnanci sú ľudia, ktorí stavajú stavby,“ povedal Stachura.
Pokračuje, že firma získala zákazku v marci 2025. Dôvodom podľa Stachuru bolo, že deklarovala výstavbu 18 staníc za šesť mesiacov. „Vyhrala firma, ktorá, paradoxne, nebola najlacnejšia, vyhrala ju s vyššou cenou ako lacnejšia firma, ale sľúbila, že bez subdodávateľov, teda nebude na to používať ďalšie iné firmy, za šesť mesiacov postaví 18 relatívne väčších rodinných domov,“ skonštatoval poslanec. Dodal, že budovy mala firma odovzdať v októbri 2025.
Operačné stredisko (OS) ZZS následne podľa Stachuru zistilo, že stanice sú nedostavané a na ich dokončení sa nepracuje. „Operačné stredisko chcelo vypovedať s touto neserióznou firmou zmluvu, ale ministerstvo zdravotníctva podľa našich informácií povedalo, nechajte to tak,“ poznamenal. Stachura tiež tvrdí, že firma porušila svoj sľub a na pomoc si prizvala subdodávateľov, ktorí sa aktuálne sťažujú, že im nezaplatili za ich prácu. Firma si tiež podľa Stachuru mala od OS ZZS vypýtať milión eur navyše. „Jeden milión eur im odmietlo zaplatiť, no a preto vypovedala firma zmluvu,“ podotkol poslanec.
Oficiálny míľnik plánu obnovy na odovzdanie stavieb je stanovený na 30. júna 2026. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať.
KDH chce vedieť či rezort na jeseň minulého roka vedel o nekvalitných prácach a meškaní firmy, no napriek tomu bránil OS ZZS od zmluvy odstúpiť. Ďalej, či sa Šaško alebo niekto zo strany Hlas pozná s majiteľmi firmy a či sa zúčastnil funkcionár Hlasu opakovane na rokovaniach o výstavbe týchto budov za účasti firmy. Poslanci sa pýtajú, či sa stihnú budovy záchraniek reálne postaviť do 30. júna. Taktiež, že ak sa termín nestihne a prepadnú prostriedky z plánu obnovy, kto nahradí finančnú škodu štátnemu rozpočtu. Zároveň chcú vedieť, či Šaško nariadi okamžitý audit na OS ZZS a ministerstve za obdobie posledných dvoch rokov a vyvodí hmotnú aj politickú zodpovednosť.