KDH žiada pre situáciu okolo čínskeho špióna mimoriadny výbor NR SR
Hnutie považuje za neprípustné, aby nad bezpečnosťou štátu a ochranou strategických záujmov viseli otázniky.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Opozičné KDH žiada pre zadržanie čínskeho špióna v Česku, ktorý mal robiť rozhovor s europoslancom Ľubošom Blahom (Smer-SD) a predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD), mimoriadny výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
Hnutie považuje za neprípustné, aby nad bezpečnosťou štátu a ochranou strategických záujmov viseli otázniky. Žiada preto, aby vedenie SIS podalo poslancom vysvetlenie k postupu bezpečnostných zložiek v tomto prípade. „Pýtame sa, ako je možné, že sa takáto osoba dostala do blízkosti najvyšších predstaviteľov vlády Smeru. Odpovede budeme žiadať na pôde na to určenej. Vyzývame na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS,“ uviedol poslanec KDH a člen kontrolného výboru František Majerský.
Musia podľa neho zistiť, či slovenské tajné služby o týchto rizikových kontaktoch vedeli, či varovali ústavných činiteľov a či neboli ohrozené naše bezpečnostné záujmy. „Ak zlyhal systém bezpečnostných previerok alebo monitorovania hrozieb, verejnosť má právo vedieť, že budú prijaté opatrenia na nápravu,“ dodal Majerský.
Opozičný poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) v tejto súvislosti reagoval, že ak by sa nepodarilo mimoriadny výbor zvolať či otvoriť, na programe januárovej schôdze parlamentu je aj riadne rokovanie výboru pre kontrolu činnosti SIS. „Je to otázka určite na mieste. Ak české bezpečnostné orgány vyhodnotili pôsobenie tohto človeka ako bezpečnostné riziko, tak nie je možné, že v Českej republike predstavuje tento človek bezpečnostné riziko a na Slovensku nie, hoci je v kontakte s vysokými ústavnými činiteľmi,“ poznamenal Grendel.
Česká polícia a Bezpečnostná informačná služba vo štvrtok (22. 1.) oznámili, že kriminalisti v sobotu (17. 1.) v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu a obvinili ju z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Rozhovor mu zo slovenských politikov poskytol europoslanec Ľuboš Blaha či predseda slovenského parlamentu Richard Raši. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že situácia okolo zadržania čínskeho špióna nie je pre Slovensko bezpečnostným rizikom.
