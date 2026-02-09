< sekcia Slovensko
KDH žiada pre vyšetrovanie podvodov mimoriadne zasadnutia výborov
Hnutie tiež upozornilo na bezpečnostný problém. Po zásahu do štruktúry polície zostávajú zložité daňové kauzy neskúseným policajtom, ktorí na ich vyšetrenie nemajú skúsenosti ani odbornosť.
Bratislava 9. februára (TASR) - Opozičné KDH žiada pre stav vyšetrovania daňových podvodov mimoriadne zasadnutia Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR a Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Zmeny v Trestnom zákone majú podľa neho devastačné následky. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie hnutia.
„Dnes čierne na bielom vidíme, pre koho bola táto novela napísaná. Kým vláda žmýka ľudí cez vyššiu DPH a transakčnú daň, daňovým podvodníkom poslala darček v podobe beztrestnosti. Štát len v minulom roku vybral na DPH o 700 miliónov eur menej, než plánoval. Je absurdné, aby sa občania skladali na výpadky, ktoré spôsobila vláda svojou benevolenciou voči zločinu. Budem žiadať vysvetlenie, ako chce ministerstvo financií tento gigantický výpadok riešiť bez toho, aby opäť siahlo na peniaze ľudí,“ uviedol poslanec NR SR Igor Janckulík.
„Európska prokurátorka Laura Kövesi nás varovala, že Slovensko sa stáva útočiskom pre DPH podvodníkov,“ doplnila poslankyňa NR SR Andrea Turčanová.
Podobne situáciu s vyšetrovaním ekonomickej kriminality kritizoval aj poslanec NR SR Július Jakab (Slovensko - Za ľudí). „Súčasná vláda každý deň dokazuje, že kašle na Slovensko a vedome ho prenechala podvodníkom. Daňové podvody do 20.000 eur prestali byť trestným činom, vyšetrovania sa rušia, obvinení sa zbavujú viny a zlodeji sa dnes na Slovensku jednoducho - nemajú čoho báť,“ vyhlásil.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš pripomenul, že generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň informoval o ráznom poklese miery stíhania korupcie. „Povedal, že korupcia má na Slovensku obludné rozmery,“ zdôraznil.
